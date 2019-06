Roberto Abbado se marcha «en paz» de Les Arts tras un año de sobresaltos REUTERS El director musical, último fichaje de Livermore, defiende a la orquesta y confía en la calidad de los músicos para afrontar el futuro NOELIA CAMACHO Valencia Viernes, 21 junio 2019, 08:03

«Me voy feliz y en paz». Rotundo. Sin mirar atrás. Casi con la sensación de que se ha quitado un peso de encima. El director musical del Palau de les Arts, Roberto Abbado, era el único superviviente de la etapa del exintendente del coliseo Davide Livermore. Este puesto lo compartió con el maestro Fabio Biondi -que dimitió tras conocerse que no estaba entre las preferencias de los músicos-. Abbado empieza a despedirse de la titularidad. Tomará la batuta de 'Lucia de Lammermoor', de Donizetti, durante seis funciones. Después, dirá adiós. «Cada vez que veo el Palau de les Arts mi corazón se siente mejor. Este es un teatro magnífico. Me voy con excelentes relaciones aquí», confesó ayer después de recibir las alabanzas del director artístico del auditorio, Jesús Iglesias. Este le agradeció su trabajo en Valencia. «Siempre será bienvenido», dijo Iglesias. Aunque lo cierto es que no cuenta con él para ninguna de las producciones de la próxima temporada.

No ha sido un año fácil en Les Arts. Ni mucho menos para el director italiano. Las dimisiones de Livermore y de Biondi le dejaron tocado. Sólo quedaba él en el proyecto que el exintendente había ideado para Les Arts. Ha aguantado también el hecho de no estar, como en el caso de Biondi, entre las preferencias de los profesionales de la orquesta, tal y como recogía la encuesta interna de los músicos desvelada por LAS PROVINCIAS. Un sobresalto detrás de otro que Abbado ha capeado poniéndose al frente de varios títulos de la temporada. Sobre todo, sabiendo que con la llegada de Iglesias a Les Arts su tiempo en el coliseo se agotaba. El director artístico lo tenía claro: no iba a contar con él. Así que su contrato no se iba a renovar.

Pero Roberto Abbado no mostró rencor ayer en público. Sigue considerando el proyecto de Les Arts como «ambicioso». Cree que el teatro vive un momento «muy positivo» y que Valencia, la ciudad en la que cuando recala en ella le permite ver el mar desde su ventana, «va a seguir creciendo». No lo dice pero sabe que los músicos de la Orquesta estarán, al menos, una temporada sin titular. Ese es el plan de Iglesias. Sin embargo, el maestro italiano confía en la calidad de los músicos para afrontar el futuro. «Ellos saben lo que tienen que hacer. Siempre han trabajado mucho», aseveró. Volvió a poner de relieve la profesionalidad de la formación. Y de los «compañeros del teatro». «Me voy sin tristeza y con total paz», repitió. Incluso, llegó a deslizar que «voy a volver en los próximos meses». No especificó dónde.

La marcha de Abbado cierra más de un año convulso en Les Arts. Desde diciembre de 2018, cuando Livermore, tajante, justificó su marcha asegurando que no iba a ser «cómplice del deseo de cerrar» el coliseo, la gestión del espacio operístico ha suscitado más titulares que la propia programación artística. Se abrió un concurso público para elegir titular. Lo ganó Iglesias, quien llegó al auditorio el pasado enero con una programación cerrada y, sobre todo, con poco tiempo para desarrollar la oferta de 2019-2020. Es más, tuvo que hacer frente a las críticas de los profesionales del teatro. Ayer hizo balance del cierre de la temporada. «Hemos ganado en normalidad. Aunque el pasado nos tiene que servir para aprender. No hay que olvidarlo. Tengo que agradecer a los profesionales de esta casa su dedicación. No busquemos el pero a lo que ha pasado, ha habido grandes representaciones y y una fuerte respuesta del público. Aunque las cosas no se corrigen en un año», alegó.