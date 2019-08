Primeros contactos del director del San Pío V Carlos Reyero ha sido elegido recientemente como director del Museo de Bellas Artes de Valencia. / j. signes El historiador Carlos Reyero mantiene un encuentro con el coleccionista de grabados Mariano Moret | El nuevo titular del museo conoce también al presidente de la Academia de San Carlos y prevé más reuniones en los próximos meses NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 6 agosto 2019, 00:57

El nuevo director del Museo de Bellas Artes de Valencia, Carlos Reyero, elegido hace tan solo unas semanas, ya ha comenzado a realizar los primeros contactos con distintos representantes de la vida cultural y artística valenciana. Su agenda comenzará a llenarse a partir de septiembre, aunque Reyero, que tiene contrato para los próximos cinco años, ha mantenido conversaciones con algunas entidades con el fin de establecer relaciones para que faciliten su gestión al frente del San Pío V.

Tal y como ha podido saber LAS PROVINCIAS, entre esas encuentros tuvo lugar una conversación con el coleccionista valenciano Mariano Moret, con el que se comprometió a mantener una exposición ya programada y se instaron a colaborar en un futuro. «Lo he conocido. Me ha estado explicando la muestra que estaba prevista. No hemos hablado nada más», asegura Reyero a este periódico. La exhibición, relata, está formada por «una serie de estampas del siglo XVII sobre dibujos de Leonardo». «El interés que tiene es que se abre la posibilidad de dar a conocer esos dibujos, que aunque no son los originales de Leonardo, -que se encuentran en las colecciones reales británicas-, sí que tienen una gran importancia. No hay una voluntad de engaño. Se pretende presentar una serie de obras que un artista realizó para divulgar estos grabados. Es lo único que está cerrado con la colección Mariano Moret», afirma el historiador. Reyero reconoce que hablaron de los fondos que posee Moret y «de la posibilidad de que en un momento dado hagamos algo, pero muy a futuro».

La colección del valenciano Mariano Moret, como recoge la página web de los responsables de los fondos, se centra en el «grabado antiguo principalmente sobre metal del siglo XVI». «Una colección privada con vocación pública cuyo principal propósito es la difusión de una de las disciplinas menos conocidas del arte, haciendo accesibles unas obras que, debido a su excepcionalidad y a sus estrictas medidas de conservación, rara vez se exhiben en público». De estos fondos, el Bellas Artes ya ha exhibido muestras como 'Kleinmeister. El legado de Durero en la Colección Mariano Moret'.

Reyero mantendrá la exposición prevista sobre unos grabados de Leonardo de los fondos de Moret El responsable también ha sido recibido por Marzà y ha hablado con la plantilla de la pinacoteca

Asimismo, y aunque el nuevo titular de la pinacoteca valenciana también mantuvo una reunión «informal», como él mismo la califica, con el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, Reyero también ha mantenido contacto con el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Manuel Muñoz. En la anterior etapa del museo, el descontento entre la centenaria institución y la dirección del Bellas Artes por el plan museológico que debe desarrollarse en el centro artístico había generado ciertas tensiones, sobre todo teniendo en cuenta que la Academia es propietaria de gran parte de los fondos del San Pío V. Sin embargo, el recién elegido director y Muñoz se conocieron hace unos días. «Fue algo normal porque el presidente de la Academia es de la casa. No ha habido ninguna tensión, absolutamente lo contrario. Fue un encuentro educado y cordial, desde el respeto institucional que ha de tenerse a una entidad que es de las más importantes de España», sostiene. «Este museo tiene una historia, muchas de sus obras pertenecen a la Academia y por esta razón hay que mantener una relación estrecha», asegura.

En el poco tiempo que Carlos Reyero, que hasta la fecha era subdirector del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, lleva en la institución ha hablado con los trabajadores del museo, de los que dice que le transmitieron muchas ganas de trabajar, y con los representantes de la conselleria, como la actual directora general de Cultura y Patrimonio en funciones, Carmen Amoraga, y con el subdirector de este departamento, Antonio Bravo.

Reyero asegura que se relacionará con distintos sectores de la cultura valenciana. Pide tiempo porque apenas acaba de aterrizar. Además, tiene un reto considerable: llevar a la considerada como segunda pinacoteca de España al siglo XXI. Y deberá hacerlo, asimismo, sabiendo que debe aplicar el nuevo discurso expositivo del centro y suplir la falta de personal. Pero también tiene que ser consciente de que todo pasa por un buen entendimiento con el Ministerio de Cultura, quien, sin embargo, no formó parte del comité que le nombró responsable del museo. «Quiero tener la mejor relación posible», manifestó el director del Bellas Artes en la entrevista que mantuvo con este periódico hace justo una semana.