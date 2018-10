Premian a un exalumno de la UJI por la traducción de 'El cuento de la criada' @javipalarcon Javier Pérez Alarcón, graduado en 2013 y profesor del máster, ya recibió un galardón por su trabajo en 'Viajes espaciales' EUROPA PRESS Valencia Martes, 23 octubre 2018, 13:40

El exalumno del Grado en Traducción y Interpretación de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón Javier Pérez Alarcón ha ganado el Premio a la Mejor traducción para doblaje de obra estrenada en televisión, DVD o plataforma en línea en los VI Premios de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) por su trabajo en la primera temporada de la serie 'El cuento de la criada', junto a Roger Peña.

Javier Pérez Alarcón (Puebla de Valverde, 1990), se graduó en la UJI en 2013 y desde entonces no ha parado de trabajar como traductor audiovisual y ha traducido para doblaje más de 100 obras que incluyen series como 'El cuento de la criada' (The Handmaid's Tale), 'Día a día', 'Britannia', 'Harlots: cortesanas', 'The Son', 'Wynonna Earp', 'Star Trek: The Animated Series', 'The Terror', 'Dedé y Phillip' (Danger & Eggs), 'Manhunt: Unabomber' o' Kidding'.

Su currículum incluye asimismo películas y documentales como 'Musa', 'El justiciero' (Death Wish) o 'Noche de venganza'. También trabaja en el subtitulado para plataformas de VOD y forma parte del claustro del Máster en Traducción Audiovisual de la Universidad Europea de Valencia.

Desde la universidad castellonense recuerdan, a través de un comunicado, que este es el segundo galardón del exalumno de la UJI, puesto que también fue premiado en la edición de 2016 a mejor traducción para voces superpuestas por su trabajo en 'Viajes espaciales'.

Los Premios ATRAE son un reconocimiento que otorga la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE). Con los galardones que otorga la asociación se pretende reconocer a los mejores trabajos de traducción y adaptación audiovisual que se hayan estrenado durante el año anterior. El objetivo es dar visibilidad a las obras que destaquen por su calidad y situar en el mapa a sus autores.