Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Logo Patrocinio
La Orquesta Panorama, en una de sus actuaciones. Pablo Lorenzana

La Orquesta Panorama actúa este domingo en la popular Romería de un municipio de 8.000 habitantes

La banda musical anunciará en breve sus shows en el mes de octubre

J.Zarco

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:28

Septiembre llega a su fin y la Orquesta Panorama realiza sus últimas actuaciones del mes. Tras su show de este sábado Villacondide (Asturias), le quedan dos más antes de que se inicie octubre, que también estará repleto de espectáculos que anunciarán a lo largo del próximos días. La banda de música sigue haciendo disfrutar a la gente por todos los rincones de España.

La Panorama, que nació en 1988 actuando en El Rosal, debe su nombre a un programa de la TVG. Por aquel entonces eran ocho integrantes masculinos con una furgoneta Mercedes 406 y con un equipo de sonido de 500 vatios.

Por aquel entonces, tocaban cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas, e iba dirigida a un público mayor. Sin embargo, su fundador Lito Garrido decidió darle una vuelta para tocar los éxitos de mayor actualidad y del momento, atrayendo un público más joven y con técnicas avanzadas en luz y sonido.

Un éxito que le has permitido alcanzar los más de 150.000 seguidores en Instagram y llenar cada lugar al que va. Este domingo 28 de septiembre estarán en Brión, un municipio de alrededor de 8.000 habitantes. Allí se celebra la Romaría de Santa Minia, una de las más populares de Galicia, donde no falla la música, la devoción o los puestos de artesanía.

Y para terminar el mes, el último show será el lunes 29 en O Porriño, localidad de Pontevedra. Todavía no han anunciado, eso sí, cuál será su calendario para el mes de octubre, en el que seguirán recorriendo todos los lugares de España.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Orquesta Panorama actúa este domingo en la popular Romería de un municipio de 8.000 habitantes

La Orquesta Panorama actúa este domingo en la popular Romería de un municipio de 8.000 habitantes