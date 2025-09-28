La Orquesta Panorama actúa este domingo en la popular Romería de un municipio de 8.000 habitantes La banda musical anunciará en breve sus shows en el mes de octubre

Septiembre llega a su fin y la Orquesta Panorama realiza sus últimas actuaciones del mes. Tras su show de este sábado Villacondide (Asturias), le quedan dos más antes de que se inicie octubre, que también estará repleto de espectáculos que anunciarán a lo largo del próximos días. La banda de música sigue haciendo disfrutar a la gente por todos los rincones de España.

La Panorama, que nació en 1988 actuando en El Rosal, debe su nombre a un programa de la TVG. Por aquel entonces eran ocho integrantes masculinos con una furgoneta Mercedes 406 y con un equipo de sonido de 500 vatios.

Por aquel entonces, tocaban cumbias, pasodobles, rancheras, merengues y rumbas, e iba dirigida a un público mayor. Sin embargo, su fundador Lito Garrido decidió darle una vuelta para tocar los éxitos de mayor actualidad y del momento, atrayendo un público más joven y con técnicas avanzadas en luz y sonido.

Un éxito que le has permitido alcanzar los más de 150.000 seguidores en Instagram y llenar cada lugar al que va. Este domingo 28 de septiembre estarán en Brión, un municipio de alrededor de 8.000 habitantes. Allí se celebra la Romaría de Santa Minia, una de las más populares de Galicia, donde no falla la música, la devoción o los puestos de artesanía.

Y para terminar el mes, el último show será el lunes 29 en O Porriño, localidad de Pontevedra. Todavía no han anunciado, eso sí, cuál será su calendario para el mes de octubre, en el que seguirán recorriendo todos los lugares de España.

