La Orquesta Panorama actúa este sábado en una parroquia de 300 personas

A. Pedroche Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:27 Comenta Compartir

Para muchos Panorama es la mejor orquesta de toda España. Este grupo gallego se formó en 1988. Al principio únicamente contaban con ocho integrantes (todos ellos masculinos) y viajaban en una furgoneta Mercedes 406. Sin embargo, Lito Garrido, su fundador y líder, decidió dar un cambio radical a la banda. Dejaron atrás las rancheras, los boleros, los pasodobles y todos esos elementos asociados a la verbena antigua para optar por un nuevo enfoque. Comenzaron a cantar grandes éxitos, las canciones del verano y actualizaron su repertorio. Esto les hizo llegar a un público más amplio.

Ahora, casi 40 años después, son todo un referente en las verbenas. Ahora son más de 15 miembros entre músicos y cantantes. Tienen un espectáculo muy trabajado en el que hay bailarines y acróbatas. También utilizan las nuevas tecnologías para hacerlo mucho más espectacular: pantallas led, robots de luz y potencia de sonido. Han pasado de viajar con una furgoneta a hacerlos con cuatro tráileres para el escenario, montaje, material audiovisual, vestuario e instrumentos y un autobús para los músicos.

Son un espectáculo tan grande como solicitado. Los ayuntamientos contratan a la Orquesta Panorama como uno de los eventos principales de sus fiestas patronales. Tal es el fervor que la banda cierra su calendario con un año de antelación. Durante este mes de septiembre ha seguido cantando por todo el país como parte de su Epic Tour 2025. Apenas quedan tres actuaciones y publicarán qué tienen preparado para octubre.

Este sábado, 27 de septiembre, Panoama actúa en una parroquia. No, no se trata de una iglesia o un templo. Es un término que se utiliza en los municipios rurales. Se trata demarcación administrativa local, aunque carente de reconocimiento legal expreso. Esto es muy común en el norte de España.

En esta ocasión, la actuación tendrá lugar en Villacondide. Esta parroquia asturiana apenas cuenta con 300 habitantes. En realidad pertenece al concejo de Coaña, en la comarca de Eo-Navia. Coaña si es una localidad algo más grande dado que tiene 3.500 vecinos. Este municipio tiene siete parroquias: Cartaño, Coaña, Folgueras, Lebredo, Mohías, Trelles y Villacondide.

La actuación de Panorama tendrá lugar a las 23.00 horas del sábado. Desde el Ayuntamiento informan que habrá una gran carpa, amplias zonas de aparcamiento y servicio de taxis nocturno. Ruegan a los vecinos y a todos aquellos que quieran acercarse a disfrutar de la música en directo que no aparquen en el recorrido de la procesión.

Temas

Bandas de Música