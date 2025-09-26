Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una actuación de la Orquesta Panorama en una imagen de archivo. Pablo Lorenzana

La Orquesta Panorama actúa este viernes en una localidad de 300 habitantes

El grupo gallego realizará tres shows más para finalizar su calendario de septiembre

A. Pedroche

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:12

La Orquesta Panorama es considerada por muchos la mejor banda de nuestro país. Millones de personas han visto su espectáculo. De hecho, llevan rodando por todo el país desde finales de los años 80. Por aquel entonces, lo hacían con ocho integrantes masculinos con una furgoneta Mercedes 406 y con un equipo de sonido de 500 vatios. En los 90, de la mano de su líder Lito Garrido, el grupo comenzó a cambiar su manera de enfocar las actuaciones. Trató de hacer menos pasodobles, cumbias, rancheros o rumbas. Comenzó a interpretar los grandes éxitos que sonaban en la radio en ese momento. Esto supuso una revolución en el mundo de las verbenas.

Ahora tocan diferentes estilos, cuentan con un amplio repertorio y son más de 15 integrantes entre músicos y vocalistas. Además, han incorporado bailares y acróbatas para un mejor espectáculo. De hecho, son una de las orquestas más innovadoras. Hacen varios cambios de vestuario durante la actuación y han incorporado elementos como pantallas led, robots de luz y potencia de sonido. Para transportar todo el equipo y a los miembros cuenta con 4 tráileres que se desplazan a cada localidad en la que actúan.

Están muy solicitados dado que son muy populares. Llegan a todo tipo de público. Tienen hasta club de fans. Debido a su prestigio, la demanda para contratar uno de sus shows es muy elevada. Los ayuntamientos se pelean para que Panorama actúe en sus fietas patronales. Tanto es así que su calendario está cerrado con un año de antelación. En estos momentos se encuentran inmersos en su Epic Tour 2025. Este mes de septiembre ha sido muy movido para ellos. Han realizado más de 20 actuaciones en apenas 25 días. De hecho, le quedan cuatro más este mes.

La primera de ellas tendrá lugar este viernes, 26 de septiembre, en San Salvador de Tebra (Pontevedra). La banda gallega hará las delicias de sus paisanos. Bueno, de algunos de ellos porque esta localidad apenas cuenta con 345 habitantes. Lo cierto es que es una aldea que pertenece al municipio de Tomiño, que es más grande y tiene 13.000 habitantes. La entrada para disfrutar de la Orquesta Panorama será gratuita y pondrán a bailar a vecinos y vecinas, así como a todas aquellas personas de otros puntos del municipio o de otros concellos que acudan a disfrutar de los espectáculos.

Tras este show, Panorama actuará el sábado en Asturias, el domingo en A Coruña y el lunes en Pontevedra. Después, la orquesta se tomará un par de días de descanso y comenzará con las shows programados para septiembre. Todavía se desconocen las fechas y los lugares, pero puedes actualizar la información visitando la web de LAS PROVINCIAS.

