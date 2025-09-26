Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una actuación de la Orquesta Montecarlo. JL

La Orquesta Montecarlo actúa hoy viernes en Catarroja: hora y ubicación

La banda da por terminada su gira de verano 2025

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:02

La Orquesta Montecarlo, gran animadora de fiestas y verbenas, ya ha anuciado las que serán sus útimas actuaciones del mes de septiembre. Tres conciertos en la Comunitat darán por terminada su gira de verano 2025, tal como ha comunicado el grupo en sus redes sociales.

La Orquesta Montecarlo visita Catarroja (Valencia) este viernes 26 de septiembre. La localidad celebra sus Fiestas Mayores en honor a su patrón, San Miguel. La actuación se hará, a partir de las 23.00 horas, en el recinto del aparcamiento del Mundial 82, habilitado con control de aforo para garantizar la seguridad. Entrada libre.

El sábado 27 actuará en Cabanes (Castellón) y el martes 30 en Náquera (Valencia).

Montecarlo es una de las grandes animadoras de las noches de verano en la Comunitat Valenciana. Sus actuaciones reúnen de cientos a miles de personas en los recintos donde despliegan su espectáculo.

La banda valenciana lleva 45 años sobre los escenarios de toda España ofreciendo un brillante espectáculo de luz, imagen y sonido, una prueba del éxito de uno de los grupos musicales más populares y reconocidos de la Comunitat.

