¿El Festival de les Arts ha tocado techo?

Bajón del Festival de Les Arts, eso sí, con el asterisco de que suene a ocio sigue triunfando en Valencia y, podría decirse, en toda ... la Comunitat. Pero en un mundo en el que los 'sold out' de récord están a la orden del día llama la atención que aún siga habiendo disponibles abonos para el evento programado para el 5 y 6 de junio del próximo año. La organización ha recurrido a corear que ya tiene el 85% del aforo vendido. Lo ha hecho en los últimos días en sus redes sociales, con publicaciones en las que avisa de que dispone de los 'últimos abonos' e, incluso, que ya tiene más del 85% adjudicado.

Esto contrasta claramente con la edición que se ha celebrado este mismo año. Entonces los abonos se pusieron a la venta el 2 de junio y sólo 35 minutos después anunció el 'sold out'. Era un récord absoluto y sin haber anunciado el cartel completo. Entonces aún faltaban nueve meses para que miles de personas pasaran dos jornadas de música y diversión en el recinto de la Ciutat de Les Arts. La fiebre por los festivales de música se viene percibiendo desde hace tiempo y 2025 no fue una excepción. Pero una nueva oferta de ocio ha irrumpido con fuerza en Valencia: el Roig Arena, que está en boca de todos. Y es el espacio al que todos quieren ir.

El espacio multievento impulsado por Juan Roig ha convertido el hecho de colgar el cartel de 'no hay billetes' en algo cotidiano. Y muchos de ellos en tiempo récord, incluso por partida doble. Ha sucedido con conciertos ya celebrados como los de Joaquín Sabina, pero también con La Oreja de Van Gogh, con casi un año por delante antes de que el grupo vasco se suba al escenario en Valencia.

La variada oferta musical del Roig Arena sin duda ha supuesto un lastre para un Festival de Les Arts que, eso sí, ha agotado ya sus dos ofertas de abono VIP: la de 210 euros y la de 155. Estas dos propuestas sí que volaron en el primer día, el 15 de octubre: los tickets salieron a la venta en el mediodía y en la sobremesa ya no había disponibles. Era curioso que la alternativa más barata todavía no hubiese seguido el mismo camino, y lo esperable era que sucediera antes de que anocheciera. Pero no. Desde aquel 15 de octubre hasta primeros de noviembre La Tierra ya ha dado varias vueltas sobre su propio eje y sigue habiendo entradas disponibles para el Festival de Les Arts de 2026.

Este hecho, por lo tanto, supone un frenazo para una organización que, tras la entrada del polémico fondo KKR, incrementó de forma notable el precio de salida de los abonos más baratos. Para el 15 de octubre se publicitó que las entradas saldrían por 44.99 euros, lo que supone 10 más de lo que costaron para la edición de 2025. Ahora estas localidades ya se han ido hasta los 85 euros.

Respecto a los artistas, este es un comodín que la organización no ha querido utilizar todavía, ya que es cierto que aún le quedan más de 200 días para colgar el ansiado cartel de 'sold out'. De momento se conoce una primera tanda: Two door cinema club, Siloé, Belén Aguilera, Carlangas, Carlos Sadness, Depol, Elyella, Iñigo Quintero, Julieta, La la love you, Pignoise, Sienna, y Violeta. La organización acompaña este listado con un 'y muchos más' que engloba a un elenco total que alcanzará los 60 artistas.

El tema de los abonos, sin embargo, no es ni de lejos el principal problema al que se enfrenta el Festival de Les Arts. Los conciertos y otros eventos musicales están en jaque ante la batalla judicial que han iniciado los vecinos de la zona por el ruido generado. De momento todo parece indicar que este procedimiento no va a afectar a la edición de 2026, máxime cuando ya está vendida una gran mayoría del aforo. Pero de cara a 2027 todo es una incógnita. El mismo día que se pusieron a la venta los abonos, dos peritos declararon que los eventos de ocio que se celebran en el entramado asentado en el Jardín del Turia incumplen la normativa en materia de ruido. En la vista celebrada prácticamente enfrente de ese emplazamiento, informaron de que hay mediciones que alcanzan los 70 decibelios, cuando el reglamento municipal establece un máximo de 45. El gran problema, visto está, no es si se podrá colgar el cartel de 'sold out' en 2026.