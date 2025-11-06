Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Cuatro asistentes al Festival de Les Arts se hacen un selfie durante la edición de este año. IRENE MARSILLA

¿El Festival de les Arts ha tocado techo?

El evento aún tiene entradas a la venta para su próxima edición cuando en años los abonos volaban en horas | La exitosa irrupción del Roig Arena, que no deja de encadenar 'sold out', empieza a cambiar las reglas del negocio musical en Valencia

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:21

Comenta

Bajón del Festival de Les Arts, eso sí, con el asterisco de que suene a ocio sigue triunfando en Valencia y, podría decirse, en toda ... la Comunitat. Pero en un mundo en el que los 'sold out' de récord están a la orden del día llama la atención que aún siga habiendo disponibles abonos para el evento programado para el 5 y 6 de junio del próximo año. La organización ha recurrido a corear que ya tiene el 85% del aforo vendido. Lo ha hecho en los últimos días en sus redes sociales, con publicaciones en las que avisa de que dispone de los 'últimos abonos' e, incluso, que ya tiene más del 85% adjudicado.

