Imagen de archivo del festival Big Sound en la Ciudad de las Artes. Irene Marsilla

Los peritos, sobre el ruido de los festivales en Les Arts: «No tengo la menor duda que superan los 70 decibelios»

Dos técnicos participan en la vista que decidirá si la Ciudad de las Artes es el lugar idóneo para estos grandes conciertos | Las partes demandadas han defendido la actividad de la discoteca Umbracle en detrimento de los macroeventos

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:51

Comenta

La celebración de festivales y grandes conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia podría tener los días contados. Este ... miércoles 15 de octubre ha tenido lugar la vista en el Juzgado de lo Contencioso número 8 en la Ciudad de la Justicia, donde se juzga si el ruido de estos eventos y la actividad de la discoteca Umbracle está violando el descanso de los residentes en la zona. A este respecto, los dos peritos que han participado en el proceso han asegurado que los conciertos en Les Arts alcanzan los 70 decibelios (db), cuando la normativa permite llegar hasta los 45 db.

