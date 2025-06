Las viviendas de la Ciudad de las Artes soportan casi el doble de decibelios a los permitidos durante la época de conciertos

Valencia, el verano y sus conciertos. La oferta musical en el Cap i Casal con la llegada de la temporada estival aumenta sobre manera, ... siendo alguna de las ofertas de gran renombre a nivel nacional e incluso internacional. Eventos en la Plaza de Toros, en la Marina Norte, en la sur, y sobre todo en la ciudad de las Artes y las Ciencias. Precisamente esta última ubicación es objeto de polémica durante este periodo, pues los vecinos de los alrededores llevan desde 2017 presentando quejas por el ruido que generan dichos espectáculos. De hecho, para defender su versión han encargado multitud de informes a título particular donde demuestran que en algunos conciertos entre 2017 y 2023 el nivel de decibelios casi se duplicaba al permitido por la ordenanza municipal.

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a una serie de informes acerca del ruido que se genera en la Ciudad de las Artes durante la celebración de festivales y conciertos. Desde 2017 a 2019 los vecinos se centraron, sobre todo, en el ruido que generaba la discoteca Umbracle, situada al aire libre en el enclave de la que recibe su nombre. Durante este periodo, según los vecinos, las quejas formales se han enviado en numerosas ocasiones, aumentando además con la llegada de los festivales.

En 2019 la Generalitat hizo caso a las reivindicaciones de los vecinos y realizó un informe sobre el ruido que emitía el Festival de Les Arts. Por aquel entonces, las mediciones se realizaron las mismas fechas que se celebraba una carrera 15K nocturna en Valencia, por lo que el informe avisa que los resultados podían verse afectados por ruidos de sirenas o silbatos. De hecho, las conclusiones del mismo afirman que los resultados obtenidos no podían darse por válidos al no poder realizarse las correcciones de ruido de fondo, (una variable que se debe restar si se quiere medir el ruido de una actividad en concreto) por lo que el informe no fue más allá.

Sin embargo, el propio documento admitía que en los momentos donde la medición se centraba en las escuchas del ruido que emitía el festival, se llegaban a alcanzar los 73 decibelios (db). El análisis se hizo desde algunas viviendas cercanas. La ordenanza municipal marca que a las casas puede llegar como máximo un ruido de 55 db durante el día y 45 db de noche. La Generalitat instaba al Ayuntamiento a tomar las medidas oportunas al recibir esta información del informe. El único cambio producido hasta ahora ha sido que los eventos desde 2024 acaban a las 2 de la mañana, y no a las 4 como ocurría antes.

Desde aquel informe público, los vecinos han solicitado mediciones a título particular de diferentes eventos y en distintos años. Después de que las quejas formales no cambiaran la situación, presentaron un contencioso administrativo e irán a juicio para pedir el cese de actividad de estos eventos en Les Arts. Para ello, harán uso de dichos informes.

En todos estos documentos se evaluaba el nivel de ruido que llegaba a las fachadas de los bloques de la avenida Profesor López Piñero, así como desde el marco de algunas ventanas de las viviendas. En uno de ellos se especifica que desde los medidores colocados en los salones de las casas, en el festival LOVE the 90s de 2019 se llegaron a alcanzar los 85 db, lo que supone casi el doble de lo permitido en horario nocturno. Esta cifra se alcanzó tanto en horario diurno como por la noche.

Del mismo modo, un segundo informe realizado durante el Festival de Les Arts en 2019 muestra como los límites del ruido se superaron de nuevo en ambos horarios (diurno y nocturno). Durante la tarde se llegaron a alcanzar los 74 db frente a los 55 db permitidos, mientras que por la noche se alcanzaron los 72 db respecto a los 45 db que marca la ordenanza municipal. Estos análisis también se tomaron desde la ventana del salón de las viviendas cercanas al enclave.

El Big Sound Festival tampoco se salva en las mediciones contratadas por los vecinos. Un informe de su evento celebrado en 2022 indica que los medidores del salón de una de las viviendas captaron hasta 80 decibelios que provenían del escenario principal del espectáculo. También en horario nocturno. En este caso, del escenario secundario los medidores captaron hasta 70 db, un nivel más bajo que el escenario más grande pero todavía muy por encima de los límites que marca la normativa (45 db).

En este sentido, los vecinos confían en que estas mediciones sirvan para ganar el proceso judicial. Los residentes de la zona se fijan en las decisiones tomadas con el Santiago Bernabéu en Madrid como ejemplo de que la Justicia puede suspender estos actos si no se cumple con las normas de ruido. De hecho, en Madrid mismo, los residentes cercanos al estadio Metropolitano también han iniciado las quejas tras ver como todos los eventos en el campo del Madrid se han trasladado al del Atleti.

Con el juicio en marcha, los eventos ya se promocionan de cara a la temporada de verano de 2026, como es el caso del Festival de Les Arts. Al igual que en el Bernabéu, todas las organizaciones continúan con la marcha habitual, mientras la Justicia no dictamine lo contrario.