Los festivales de verano inician la batalla por el público antes que nunca

La industria del ocio en la Comunitat vive en una eterna guerra sin cuartel por fidelizar al público. Ocurre con los conciertos y los eventos ... deportivos durante todo el año, y a esta moda se vienen sumando progresivamente los festivales musicales, cuyo auge parece no tener fin. Llegará un momento en el que los organizadores pondrán a la venta abonos para la siguiente edición mientras aún esté en marcha la del año en cuestión. Esto ocurre, por ejemplo, en el motociclismo: el Circuit Ricardo Tormo ofrece entradas para el GP de la Comunitat de 12 meses después a lo largo de cada gran premio de MotoGP.

Esto es algo que, de facto, ya hacen también los festivales, que como en un evento deportivo venden abonos sin que sus clientes tengan algún detalle del espectáculo por el que están pagando. Medusa sacó 5.000 abonos a la venta, a precio promocional, nada más acabar el evento de 2025. Quienes adquirieron ese producto sólo saben que tienen cita en Cullera del 13 al 17 de agosto de 2026. Los artistas que actuarán es lo de menos, porque esos accesos al gran evento de música electrónica junto a la playa duraron un santiamén.

El caso es que Medusa ha abierto la venta de abonos este miércoles 8 de octubre a partir de las 12 horas. El precio, desde 77 euros a cambio de estar registrado. A partir de las 6 de la tarde ya podrá comprarlo el público general por 97 euros. Y de nuevo, los festivaleros tendrán pocos detalles sobre el cartel del festival: la garantía son las impresionantes imágenes de años anteriores.

Medusa ha dado este año una vuelta de tuerca a su estrategia de marketing. Ha exprimido los plazos para que sus adeptos, y quienes quieran sumarse, bloqueen al inicio del otoño uno de los fines de semana más cotizados del próximo verano. Esto ha supuesto adelantar el proceso de venta más de un mes con respecto a 2024. Entonces la organización la llegó a programar para el 6 de noviembre, aunque la dana lo trastocó todo. Con miles de personas afectadas, no era cuestión de abrir el plazo de adquisición de abonos una semana después de la tragedia. En esos días la inmensa mayoría de los vecinos de los pueblos arrasados (entre ellos Cullera y muchos de ellos asiduos al Medusa) no es que no pensaran en ocio, sino que no tenían ninguna razón para pensar en fiestas.

El proceso, finalmente, comenzó el 21 de noviembre de 2024. En el Medusa de este verano se han dado cita 180.000 personas, según publicó la propia organización para agradecer la respuesta del público. El festival de 2026 ya ha empezado, pero es que hay otros que enlazan ediciones. Por ejemplo, Mediterránea, en Gandia, previsto del 13 al 15 de agosto de 2026, inició la venta de abonos nada más concluir la edición de este verano. Los precios van desde 64,90 la entrada general y desde 93,50 la vip. Quienes las pagan a estas alturas del año sólo saben que uno de los principales reclamos es Love of Lesbian.

Estos son dos de los festivales de la Comunitat que antes se han lanzado a la batalla por captar público para el próximo verano. Otros están a punto de comenzar el proceso y alguno puede pensar que ya empiezan tarde. Es el caso de Les Arts (5 y 6 de junio de 2026), que tiene la cuenta atrás nada más entrar en su web y corea que la meta está en el 15 de octubre a mediodía. Los precios más baratos serán los 44,90 euros desde los que parte el abono general, con 75 de arranque para el vip y desde 150 para el golden vip. En cuanto al cartel, es una incógnita. De hecho, la organización ha abierto una encuesta para que sean los propios festivaleros quienes hagan sus propuestas. Quien participe en este proceso entrará en el sorteo de dos abonos vip.

Esta es una práctica que también realizan otros festivales de la Comunitat, como el Arenal Sound de Burriana, previsto del 30 de julio al 2 de agosto. Este evento también promete descuentos a los empadronados en la localidad castellonense, que deben registrarse. No es el único certamen que permite obtener abonos más baratos a cambio de aportar datos personales. El FIB de Benicàssim, que se celebrará del 16 al 18 de julio de 2026, no ha abierto aún el proceso de compra, pero sí permite también rellenar un formulario para recibir una alerta en el momento en el que se inicie.

En esta tendencia de fidelizar al público cuanto antes, los casos excepcionales son los que aún mantienen en su web anuncios del tipo: 'Venta de abonos para 2026 próximamente'. Es el caso del Low Festival (31 de julio a 2 de agosto). Lo habitual es, ante la fiebre por este tipo de eventos, incentivar a que el público se comprometa cuanto antes. Como sucede en muchas otras ofertas de ocio, por ejemplo en el running, donde no pocas carreras multitudinarias inician el proceso de inscripción un par de días después de cada edición.