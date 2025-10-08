Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto de este miércoles deja 88.538,22 euros en un municipio donde nació uno de los mejores tenistas de la historia y una localidad de la capital
Logo Patrocinio
Jóvenes de fiesta durante la edición del Medusa del pasado verano. M. R.

Los festivales de verano inician la batalla por el público antes que nunca

El Medusa adelanta en más de un mes la venta de abonos y otros eventos ofrecen descuentos a empadronados o encuestas con sorteo de entradas vip

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:55

Comenta

La industria del ocio en la Comunitat vive en una eterna guerra sin cuartel por fidelizar al público. Ocurre con los conciertos y los eventos ... deportivos durante todo el año, y a esta moda se vienen sumando progresivamente los festivales musicales, cuyo auge parece no tener fin. Llegará un momento en el que los organizadores pondrán a la venta abonos para la siguiente edición mientras aún esté en marcha la del año en cuestión. Esto ocurre, por ejemplo, en el motociclismo: el Circuit Ricardo Tormo ofrece entradas para el GP de la Comunitat de 12 meses después a lo largo de cada gran premio de MotoGP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Procesan a Rafa Mir por agresión sexual «empleando violencia»
  2. 2

    Primera entrevista de Carlos Mazón: «Confío en que la procesión sea cívica, es lo que quieren la mayoría de los valencianos»
  3. 3 Aemet amplía el aviso naranja al litoral norte de Valencia por lluvias de 40 l/m2 por hora
  4. 4 El BOE lo confirma: los trabajadores sufrirán un recorte en su nómina de hasta 95 euros desde enero de 2026
  5. 5 La Generalitat cancela el espectáculo de drones de esta noche en la Ciudad de Las Artes
  6. 6

    Asegura que otro hombre lo viola y retiene nueve horas en Paterna tras obligarle a consumir droga Alfa
  7. 7 El valenciano que ha sido reconocido como el hombre más guapo del mundo
  8. 8 La previsión del tiempo el puente de octubre, día a día: dónde va a llover más en la Comunitat
  9. 9

    Los municipios prefieren dar puentes a profesores y alumnos que completar la semana fallera
  10. 10 Aumenta la intensidad prevista de las lluvias: ahora pueden caer 100 l/m2 en apenas 4 ó 6 horas en el litoral de Valencia y Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los festivales de verano inician la batalla por el público antes que nunca

Los festivales de verano inician la batalla por el público antes que nunca