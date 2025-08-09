Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juegos arcade. La inspiración del espectacular escenario principal. MEDUSA FESTIVAL/Pedro Castillo y Jota Martínez

Medusa no quiere ser Tomorrowland

El festival de Cullera recalibra su dispositivo de seguridad tras el incendio en el evento de Bélgica | Más de 50.000 jóvenes disfrutan de la primera jornada de música electrónica en un recinto donde se ha extremado la prevención

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:31

Medusa desató definitivamente la fiesta este viernes en ocho escenarios que pretenden rendir tributo a los videojuegos arcade de principio de siglo. O incluso antes. ... De aquellos que se instalaban en los primeros PC o a los que se jugaba introduciendo en la máquina una moneda de cinco duros. Un homenaje al mundo electrónico de ayer en un festival donde la mayor parte de sus miles de asistentes son nuevas generaciones. Y un festival que para nada quiere ser 'el mundo del mañana'. Bueno, mejor dicho lo que no quiere es repetir el susto de Tomorrowland, el prestigioso festival belga de música electrónica que estuvo a punto de cancelarse por un incendio en vísperas de su inicio.

