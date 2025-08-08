Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Asistentes al Medusa Festival disfrutan de la pre-party de este jueves. MEDUSA FESTIVAL

Multitudinario arranque del Medusa en la playa de Cullera

Más de 4.000 personas disfrutan del pre-party, el aperitivo del festival de música electrónica que se prolonga desde este viernes hasta el domingo

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:55

En la zona de acampada del Medusa Festival se ven aficionados a la música electrónica de todos los tipos. Desde el que ya repone fuerzas ... porque se vino arriba nada más llegar hasta los que se duchan antes de la primera noche de fiesta tras pasar unas horas en la playa. Están el grupo de amigos de l'Alcora que sorprenden escuchando Fito a todo trapo. «¡Para desintoxicarnos un poco, que hay que escuchar de todo!», proclama uno de los chicos, que se hacen llamar los 'ND Fest'. Unos metros más allá, en una mesa de camping hay dos chicas que se miran a un espejo, también portátil mientras se maquillan. «¡Nos tenemos que poner guapas para la pre-party!».

