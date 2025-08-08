Multitudinario arranque del Medusa en la playa de Cullera

En la zona de acampada del Medusa Festival se ven aficionados a la música electrónica de todos los tipos. Desde el que ya repone fuerzas ... porque se vino arriba nada más llegar hasta los que se duchan antes de la primera noche de fiesta tras pasar unas horas en la playa. Están el grupo de amigos de l'Alcora que sorprenden escuchando Fito a todo trapo. «¡Para desintoxicarnos un poco, que hay que escuchar de todo!», proclama uno de los chicos, que se hacen llamar los 'ND Fest'. Unos metros más allá, en una mesa de camping hay dos chicas que se miran a un espejo, también portátil mientras se maquillan. «¡Nos tenemos que poner guapas para la pre-party!».

Son Alma y Claudia, dos jóvenes vallisoletanas que hacen tiempo mientras otros tres amigos, no tan afortunados como ellas, apuran los kilómetros por carretera. «Ellos trabajaban y no han podido llegar todavía. Nosotras hemos ido a comprar esta mañana», precisan. Pero a la caída del sol en Cullera, estos cinco amigos se fundieron con otras más de 4.000 personas que han devorado el aperitivo del festival de música electrónica que va camino -si no lo ha hecho ya- de convertirse en el más importante de España.

M. RODRÍGUEZ

El Medusa acoge, como se podía observar en las banderas colgadas en la zona de acampada, a jóvenes de todos los puntos cardinales de la Península. Junto a la desembocadura del Xúquer, miles de chicos y chicas disfrutarán de lo mejor de este estilo, en un entorno que este 2025, en la undécima edición, emula a los juegos tradicionales de arcade. Estas máquinas de recreativo serán la excusa para crear un ecosistema de sonido y muchos efectos visuales. Pero sobre todo, mucha, pero mucha fiesta hasta el amanecer.

El jueves, la ofrecida para la organización, se ha desarrollado hasta las 2 de la madrugada del viernes (seguía en marcha al cierre de esta edición). Pero desde este viernes se hará de día en los ocho escenarios, con el principal que en la jornada prólogo aún estaba en proceso de montaje y aún era el secreto mejor guardado. La organización prevé que en los próximos tres días, sean 180.000 las personas que disfruten del Medusa, con entre 50.000 y 55.0000 asistentes diarios.

En total serán más de 170 artistas los que actúen durante las tres próximas jornadas. La apertura de puertas para este viernes está prevista a las 17 horas. A partir de entonces, fiesta hasta el amanecer, o hasta que el cuerpo aguante. Las estrellas serán Armin van Buuren, Hardwell, Timmy Trumpet, Charlotte de Witte, Paco Osuna, Klangkuenstler y la visita especial del DJ más singular del mundo, el cura católico Padre Guillherme.