Se agotan las entradas VIP de más de 200 euros del Festival de Les Arts en apenas unas horas La venta ha comenzado este jueves 15 de octubre con apenas 13 artistas confirmados

Gonzalo Bosch Valencia Miércoles, 15 de octubre 2025

Año tras año, el Festival de Les Arts es un éxito y su celebración en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia suele colgar el cartel de 'todo vendido'. La venta de entradas para su celebración en 2026 ha comenzado este jueves 15 de octubre a partir de las 12.00 horas, y a las 15.00 ya se han agotado los pases más VIP que hay y que tienen un coste de 210 euros. De hecho, la segunda opción más premium, con un coste de 155 euros, también se han apagado.

La fiebre por el Festival de Les Arts se mantiene más potente que nunca. Por supuesto, los pases de abono general todavía están disponibles y tienen un coste general de 80 euros. Las que sí se han agotado son las dos opciones VIP. La primera de ellas, con un coste que supera los 200 euros, ofrece acceso al recinto de conciertos el 5 y 6 de junio de 2026.

Incluye acceso a zona VIP, 6 consumiciones (excluyendo las de tipo XL), acceso preferente, baños exclusivos, hostelería exclusiva y acceso a Front Stage del escenario principal. Además, se reparte vaso y cuelga vasos con acreditación, se ofrece un regalo exclusivo edición limitada con caja premium y también se facilita el acceso preferente a eventos del Circuit de Les Arts durante todo el año (hasta completar aforo).

Por su parte, también se han vendido los pases VIP de 155 euros, los cuales incluyen acceso al recinto de conciertos el 5 y 6 de junio de 2026, así como acceso a zona VIP y 1 cerveza pequeña cada día.

Resulta curioso que las entradas más premium ya se han agotado sin tan siquiera saber los artistas que desfilarán por el escenario en la próxima edición del festival. Y es que, de los más de 40 cantantes y grupos que conformaron la parrilla de la edición pasada, para esta próxima edición se han confirmado hasta la fecha un total de 13 artistas.

En concreto, Valencia vibrará con Two Door Cinema Club, Siloé, Belén Aguilera, Carlangas, Carlos Sadness, Depol, ElyElla Íñigo Quintero, Julieta, La La Love You, Pignoise, Sienna y Violeta.

Además, se han puesto en venta los abonos para el evento de 2026 el mismo día en el que se ha celebrado la vista que juzga si los grandes eventos en la Ciudad de las Artes incumplen las normativas municipales de ruido alterando el descanso de los vecinos. Aunque la Justicia es lenta y puede que no exista sentencia firme para cuando se celebre el próximo festival los días 5 y 6 de junio de 2026, también existe la posibilidad de que un juez dictamine que estos grandes eventos ya no se puedan celebrar en este espacio ubicado en el jardín del Turia.