Cartel FIB 2019: horarios por escenarios y qué grupos actúan en Benicàssim

El festival internacional de Benicàssim se celebra del 18 al 21 de julio con artistas de primer nivel

El cartel del FIB 2019, el festival internacional de Benicàssim que se celebra del 18 al 21 de julio, cuenta este año entre sus principales grupos a Vetusta Morla, Lana del Rey, Kings Of Leon o Fatboy Slim, entre otros. Decenas de grupos de todo tipo de música actuarán durante cuatro días en cuatro escenarios diferentes en los conciertos que comenzarán a las 19.30 horas y que concluirán cada día pasadas las 5.30 de la madrugada.

Estos son los horarios de cada día y los grupos que actuarán en cada escenario del FIB 2019.

Conciertos del jueves 18 de julio en el FIB 2019: grupos y horarios

El maestro del ritmo Fatboy Slim encabezará la primera jornada del FIB con todo su arsenal de baile, seguido del rapero Action Bronson, el pop de Marina y la intensidad de Kodaline, Fontaines D.C. y Novio Caballo.

Escenario Carrefour

19:40-20:20 h. Novio Caballo

20:40-21:20 h. Fontaines D.C.

21:40-22:30 h. Marina

23:00-00:00 h. Kodaline

00:30-01:30 h. Action Bronson

02:00-03:30 h. Fatboy Slim

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Queens In The North DJs

21:00-22:30 h. Toribio y Delito DJs

22:30-00:00 h. Miqui Brightside (DJ set)

00:00-01:30 h. Rocío Saiz

01:30-03:00 h. Nando Costa

Cartel oficial del FIB 2019. / FIB

Conciertos del viernes 19 de julio en el FIB 2019: artistas y horarios

El viernes 19 será el día de Lana del Rey como cabeza de cartel, en una jornada en la que también actuarán The 1975 con su colección de éxitos, Krept x Konan, Gorgon City (Live), The Hunna, La M.O.D.A., Gerry Cinnamon o Yellow Days, entre otros.

Escenario Carrefour

19:30-20:00 h. Artista Carrefest

20:20-21:00 h. The Blinders

21:30-22:30 h. Yellow Days

23:00-00:00 h. Gerry Cinnamon

00:30-01:30 h. La M.O.D.A.

02:00-03:00 h. Krept X Konan

03:15-05:15 h. Totally Enormous Extinct Dinosaurs (DJ set)

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:50-20:30 h. The Big Moon

21:00-21:50 h. Superorganism

22:10-23:00 h. The Hunna

23:30-00:30 h. The 1975

01:00-02:30 h. Lana del Rey

03:00-04:00 h. Gorgon City (Live)

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Esto No Es Kansas DJs

21:00-22:30 h. Fiesta Exilio

22:30-00:00 h. Brizboy

00:00-01:30 h. Miss Deep'in

01:30-03:00 h. Carlos Bru

01:30-03:00 h. Rocket DJ

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Barny Fletcher

21:00-21:45 h. Bifannah

22:05-22:50 h. Gus Dapperton

23:10-23:55 h. Monterrosa

00:15-01:00 h. Mavi Phoenix

01:15-03:15 h. OR:LA

03:30-05:30 h. Ochoymedio DJs

Conciertos del sábado 20 de julio en el FIB 2019: artistas y horarios

Kings of Leon encabezarán el sábado 20 de julio su único directo en España, un día en el se subirán al escenario asimismo artistas como Jess Glynne, Blossoms, You me at six, Carolina Durante o Belako, entre otros.

Escenario Carrefour

19:30-20:00 h. Artista Carrefest

20:20-21:00 h. Peaness

21:30-22:30 h. Belako

23:00-00:00 h. Jess Glynne

00:30-01:30 h. Klangkarussell

02:00-03:00 h. Joakim

03:15-05:15 h. Bawrut

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:40-20:10 h. Kokoshca

20:30-21:20 h. You Me At Six

21:40-22:30 h. Blossoms

23:00-00:30 h. Kings Of Leon

01:00-01:45 h. AJ Tracey

02:00-04:00 h. Bakermat

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Cheries DJs

21:00-22:30 h. César Andión (Special 90s set)

22:30-00:00 h. Intronauta DJ

00:00-01:30 h. El Goma

01:30-03:00 h. DJ Pegatas

01:30-03:00 h. Wisemen Project

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Alien Tango

21:00-21:35 h. Sea Girls

22:05-22:50 h. La Zowi

23:10-00:00 h. Carolina Durante

00:15-01:35 h. Project Pablo

01:45-03:15 h. Cora Novoa

03:30-05:30 h. Buenavista + Perotutehasvisto + Fuego DJs

Conciertos del domingo 21 de julio en el FIB 2019: horarios y grupos

El domingo 21 será la fecha en la que Vetusta Morla interpretará su primer disco, Un día en el Mundo, mientras que los infalibles Franz Ferdinand, George Ezra, el nuevo rap de Octavias y muchos más cerrarán esta última edición.

Escenario Las Palmas-Radio 3

19:50-20:30 h. Disco Las Palmeras!

21:00-21:50 h. Cherry Glazerr

22:20-23:10 h. George Ezra

23:40-00:40 h. Franz Ferdinand

01:10-02:30 h. Vestusta Morla

03:00-04:00 h. Hot Dub Time Machine

Escenario South Beach Pool Party

20:00-21:00 h. Optigan1

21:00-22:30 h. Helsinkipro DJs

22:30-00:00 h. Vitala

00:00-01:30 h. Nat Vegas

01:30-03:00 h. La Rosa Narcótica

01:30-03:00 h. Oscarmina + Käfer

Escenario Carrefour

20:15-21:00 h. Cariño

21:30-22:30 h. Soleá Morente & Napoleón Solo

23:00-00:00 h. Ezra Furman

00:30-01:30 h. Octavian

02:00-03:00 h. Black Lips

03:15-05:15 h. Fjaak (DJ set)

Escenario Thunder Bitch

20:00-20:40 h. Sundown Wolves

21:00-21:45 h. Paigey Cakey

22:00-22:50 h. Cupido

23:10-00:00 h. Mueveloreina

00:15-01:35 h. CC:Disco!

01:45-03:15 h. DJ Seinfeld

03:30-05:30 h. Edgar Kerri + Mygal X (Cha Chá Soundsystem) + Miqui Brightside DJ Set

Actividades paralelas del FIB

Además, Midnight By FIB celebrará fiestas en los clubes Buddha y Casablanca del 15 al 17; habrá una Cita con la Danza en el anfiteatro Pepe Falomir el miércoles 17; un Partido de Fútbol Solidario a favor de Save The Children el viernes 19; y la Carrera de Karts Benikarts & FIB el domingo 21.