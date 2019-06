FIB 2019, un cuarto de siglo de ediciones inolvidables Entusiasmo total en un FIB abarrotado. / ADRIÁN MOROTE Kings Of Leon, Lana del Rey, Fatboy Slim y Vetusta Morla encabezan el cartel de un festival que hará vibrar a los 'fibers' del 18 al 21 de julio GPS Viernes, 28 junio 2019, 00:24

Un año más el FIB se consolida como una de las citas más importantes del verano. Del 18 al 21 de julio, Benicàssim volverá a ser el centro de la mejor experiencia musical y de diversión de nuestro país.

Los apabullantes Kings Of Leon y Lana del Rey, ambos en únicas fechas en España, el torbellino Fatboy Slim y los imprescindibles Vetusta Morla, presentando 'Un día en el mundo', encabezan un vibrante cartel en el que hay grandes nombres como The 1975, Franz Ferdinand, Jess Glynne, Blossoms, George Ezra, Action Bornson, Marina, La M.O.D.A., Kodaline, You Me At Six, Carolina Durante, Black Lips, Octavian, Belako y muchos más que este año van a volver a regalar canciones, ritmos y fiesta de la mejor manera.

El FIB es uno de los festivales más importantes de nuestro país y de Europa. A lo largo de sus 25 ediciones ha transcurrido gran parte de la historia de la música independiente y las nuevas tendencias sin renunciar a nombres clave para comprender su discurrir. No en vano se puede decir que el FIB es clave para comprender el nacimiento y la evolución de la escena independiente y de festivales en España.

Por eso no ha sido raro encontrar en sus carteles a Leonard Cohen, Brian Wilson, Lou Reed, Bob Dylan, Ray Davies, Kraftwerk, Suicide, Depeche Mode, The Cure, Morrissey, Radiohead, The Chemical Brothers, Björk o Massive Attack compartiendo cartel con Richard D. James (Aphex Twin), Pixies, Einstürzende Neubauten, Nick Cave And The Bad Seeds, Amy Winehouse, Arctic Monkeys, Muse, Kendrick Lamar, Red Hot Chili Peppers, Los Planetas, Portishead, The Weeknd, Richie Hawtin y Queens Of The Stone Age, entre tantos nombres en los que pop, rock, electrónica y más estilos han hecho que el rastro del FIB sea largo y envidiable. Pero todo esto ha posible gracias a la singular fidelidad de miles y miles de 'fibers' de diversas procedencias y edades que desde 1995, cuando el Festival inició su trayecto en el Velódromo de Benicàssim, han mostrado su apego a una emocionante experiencia que hay que vivirla para poder comprender por qué el FIB es el FIB.

Esa experiencia supone varios días de conexión con el disfrute en un entorno de playa, buena gastronomía y descanso mezclados con música, baile, diversión, seguridad, respeto y, sobre todo, alegría. No se puede entender el FIB sin sentir su estrecha relación con los Fibers, con la Comunidad Valenciana y, especialmente, con Benicàssim.

Quedan pocas semanas para que el Recinto y las zonas de acampada se abran para recibir a tantos 'fibers' y que se de inicio a la vigésimo quinta edición del FIB y nuevamente servirá de plataforma para pasarlo como nunca con artistas consagrados y nuevos nombres en una cita que necesaria y que nadie se puede perder: el FIB 2019. ¡Nos vemos allí!