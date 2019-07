EL FIB EN 25 HISTORIAS

Chef Carlos Medina «Cuando iba al FIB con mi socio, los últimos días no teníamos mucha comida. Nos juntábamos con otras tiendas y hacíamos concursos del mejor sándwich con las sobras. Quien ganaba, era invitado a cerveza». Cantante Junior Mackenzie «Mi mejor recuerdo es del año pasado. Después de tocar, apareció Julio Ruiz, de RNE. Le tengo un cariño enorme porque ha estado dispuesto a ayudarnos siempre que ha podido» Periodista y escritor Carlos Pérez «La experiencia que más me ha marcado del FIB fue en 1997, cuando se cayó la estructura del escenario en pleno concierto de Urusei Yatsura debido a un temporal de viento y lluvia». Mago Nacho Diago «En el primer FIB, el camping no tenía sombra y estábamos en un campo de fútbol. Llegaron dos chavales, muertos de calor. Habían atravesado el desierto de Málaga. Les dimos cerveza. Uno de ellos era Antonio Luque, de Sr. Chinarro». Periodista Susana Monteagudo «Cuando fui por primera vez con 20 años, jamás imaginé que un día me sacaría leche en un baño químico del FIB para ver en directo a Portishead y Arcade Fire».

Crítico de arte Álvaro de los Ángeles «Fui varias veces entre 2000 y 2005. Iba sábado y volvía en el primer tren del domingo. Lo hacía con un amigo, Manolo Velasco, que falleció hace años. El FIB me hace acordarme de él». Director Cinema Jove Carlos Madrid «En 2009, el FIB culminaba con Portishead y Arcade Fire. Mis amigos se volvieron a Valencia y yo me quedé allí con lo puesto. Tuve varios momentos de éxtasis viendo solo esos conciertos». Cineasta César Sabater «En el 2002 compré una carpa para que no diera el sol en la tienda. La fijé con piedras y al volver el viento se la había llevado. Desde entonces duermo en la playa con hamaca». Galerista Olga Adelantado «Asistí a las primeras ediciones y recuerdo el temporal que hizo que cayera el escenario de Blur». Actriz María Albiñana «Recuerdo ser muy pequeña y estar haciendo un curso de vela. Veía a mucha gente que iba al festival. Solo deseaba ser mayor para poder ir. Le dije a mi amiga, «algún día voy a ir ahí». Y hace siete años lo di todo bailando».

Subdirectora de música Marga Landete «En 2002, fuimos a ver The Cure. Mis amigos con los ojos pintados. Un concierto de dos horas memorable». Cantante Jorge Martí «En 1995 me fui al festival con una pequeña mochila llena de demos de La Habitación Roja que iba repartiendo a todas aquellas personas que parecían tener algo que decir en la escena nacional de aquellos tiempos. Una de ellas se la entregué en mano a Julio Ruiz. El periodista de Radio 3 le decía todos: «Algún día La Habitación Roja tocará en el FIB». «Hasta en seis ocasiones hemos cumplido con aquella profecía». Cantante de Tórtel Jorge Pérez «En 2012 escuché a Noel Gallagher desde el escenario. Fue increíble sentir desde arriba la energía que se proyectaba mientras sonaba 'Don't look back in anger'». Autor y Dramaturgo Jaume Ibáñez «En el FIB de 2002 estaba tumbado con mi pareja mirando a las estrellas cuando empezó el concierto de Radiohead. Levantamos la vista y nos dimos cuenta que miles de personas respetaban nuestro espacio». Ilustradora Belén Segarra «Con 18 años y sin un duro, veía los conciertos con un bocadillo desde la montaña que hay fuera del recinto. Años después le gente sigue ahí».

Directora de Taiat Dansa Meritxell Barberá «En el primer FIB, con apenas 14 años, mis amigas y yo nos escapamos para ir. Anécdotas hay cien mil. Desde dormir en la furgoneta de La Habitación Roja a salir de fiesta con Jota y Florent de Los Planetas». Música Gilberto Auban «En el camping del FIB aprendí a tocar el ukelele. Ahora para mí es un instrumento más, como el piano o la guitarra». Diseñador Miquel Suay «Mi primer FIB, el de 2017. Fui con mi hija. Es nuestro primer festival juntos mano a mano». Cantante Nadia Sheikh «Como espectadora, mi mejor recuerdo es de 2012. Fue la primera edición a la que acudí y conseguí que Noel Gallagher me dedicara 'If I Had A Gun' tras llevar una pancarta». Escritor y actor Sergio Villanueva «La primer a y única vez que he estado fue hace 20 años. En aquel momento era presentador del programa de Canal 9 'Cap i cua'. Fuimos allí todo el equipo. Fue espectacular. Una fiesta. Un regalo»

Diseñadora Hortensia Maeso «Estuve en el FIB una noche de 2013 escuchando a Artic Monkeys. Fue muy emocionante. Aquella noche me sirvió de ejemplo e inspiración en mi nuevo capítulo de vida». Músico Enric Alepuz «En 2017 acababa de tocar con la banda Gener y, al instante, me iba para actuar con Tórtel. Vino a por mí un coche privado con cristales blindados, me subí al escenario y me puse a tocar. No pude asimilar nada, era como un autómata». Director de la Mostra Eduardo Guillot «En las primeras ediciones del FIB me llamaba la atención la actitud de numerosos medios. En 1997, el bochorno llegó al extremo de preguntarle a Suede si les gustaba la paella. Pero más llamativo fue comprobar que la mayoría estaban deseando que terminara la ronda de preguntas para hacerse fotos con Brett Anderson. Muy profesional». Ilustrador y comisario Macdiego «En los primeros FIB había movida cultural. Siempre me invitaban a charlas sobre tebeos. Nos juntábamos con Max, Gallardo, Mauro Entrialgo y un montón de artistas que movieron el cotarro». Cantante Estela Tormo «Nosotras tocamos el año pasado. Cuando nuestras amigas se enteraron, organizamos la despedida de soltera de una de ellas. Fue increíble poder cantar con tanta gente conocida entre el público y después seguir la fiesta».

En 1995 la música de bandas como Supergrass o The Charlatans se convertía en la recompensa de aquellos que, por primera vez, podían descubrir, sin moverse de España, lo que significaba escuchar en directo a los artistas más punteros de la escena británica. De fondo, el relieve montañoso de una localidad que todavía no era capaz de prevenir cómo pasaría a convertirse en uno de los mayores referentes musicales a nivel europeo. Y lo hizo. Tanto que, este 2019, se cumplen ya 25 años de música compartida desde que el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) abrió sus puertas en 1995.

Más de dos décadas de historias, sueños y anécdotas que un día comenzaron a tomar forma sobre el velódromo de la localidad benicense. Con el tiempo, el espacio creció. También su público, hasta reunir en la última edición a casi 170.000 asistentes que vibraron con el mítico 'Go west' de Pet Shop Boys o con el rock estadounidense de The Killers. Y es que, si por algo se define el FIB es por reunir a escasos metros del litoral a miles de artistas internacionales y nacionales. Por sus camerinos han pasado nombres como The Cure, Radiohead , Oasis, Pixies, Nick Cave, Leonard Cohen o Los Planetas. Artistas que, por su ritmo y su carácter, forman parte del imaginario de miles de personas que todavía recuerdan aquella primera vez en la que la noche caía sobre uno de los escenarios en los que Franz Ferdinand cantaba su 'Take me out'. La banda escocesa regresa este año al FIB, que se celebra del jueves 18 al 21 de julio, en una edición que cuenta también con artistas como Fatboy Slim, Lana del Rey, Kings of Lion o Vetusta Morla.