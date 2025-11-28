Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

María Galiana: «Tengo mucho miedo a la muerte porque no tengo ningunas ganas de morirme»

Estará en La Rambleta el 23 de diciembre con 'Yo quiero irme a Francia'

Luis Urios Ibáñez

Luis Urios Ibáñez

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

María Galiana es un amor de persona. Creo que no hay mejor forma de definirla. Es cercana, humilde, risueña y profundamente sabia. Por algo se ... ha ganado el apelativo de Abuela de España. Por eso y porque, como actriz, es mastodóntica. Los valencianos tendrán la suerte de poder verla una vez más sobre las tablas de La Rambleta el 13 de diciembre, con 'Yo quiero irme a Francia', la primera obra dirigida por Elisabeth Larena, con un reparto de lujo compuesto por Alicia Armenteros, Nieve de Medina, Ledicia Sola y Galiana. La obra habla de las heridas de cuatro mujeres desde la Guerra Civil hasta la actualidad.

