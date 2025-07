Jóvenes y brillantes: el binomio triunfador de una noche de reeencuentros

Celebrar un año más la Noche de los Emergentes en el Veles e Vents, en primera línea de mar de la imponente Marina de ... Valencia, sólo tiene ventajas para una noche de verano como la que se vivió el jueves. Primero, que la brisa suaviza las altas temperaturas que estos días abrasan la ciudad y permite que las conversaciones fluyan. Y, sobre todo, que la ciudad te regale un atardecer rosicler, como el de esa tarde, con una copa de vino blanco, fresquito, y música en directo frente al mar. Así, los premios sólo pueden salir bien.

LAS PROVINCIAS organizó por cuarto año consecutivo los premios que se han consolidado como la mayor reunión de talento joven del año. Un evento en el que descubrimos, año tras año, que las nuevas generaciones vienen tan fuerte que cuando las descubrimos, llevan ya tiempo triunfando. Muchas veces, fuera de Valencia. Incluso de España. Como nos explicaron con un punto de resignación y mucha carga reivindicativa los cinco proyectos que este año han recibido el premio.

Empar Juanes, arquitecta y joyera artesanal, volvió hace unos años a su pueblo, Llombai, donde rehabilitó una casa centenaria e instaló su taller para tallar joyas en piedra. Lo hizo después de haber vivido muchos años fuera, en Holanda, Alemania y hasta en China. Sitios donde aprendió, se formó y se hizo un nombre que, curiosamente, en su tierra, había resonado poco. Y eso que en su disciplina ha ganado los premios más importantes a los que se puede optar. Por eso, el jueves por la noche, estaba emocionada de que esta vez el reconocimiento le haya llegado en casa. Pronto va a exponer en Tokio y Seúl, pero ella sueña con ver sus piezas en el IVAM. Tomen nota quienes gestionan. Se subió al escenario y habló en valenciano. Porque una puede ser muy internacional, pero la lengua materna es en la que se expresan las emociones. Y ella las tenía todas esa noche. Acudió acompañada de su familia, pero también de un grupo de alumnas que esa semana estaban en su taller recibiendo una formación. 'Afterwork' en toda regla.

Allí coincidió con Joecar Hanna, otro de los premiados, al que ya conocía de vidas anteriores. Así que entre ambos surgió esa química que hace que los tímidos afronten mejor los eventos. Joecar (una de las grandes dudas de la noche, cómo pronunciar correctamente su nombre) había llegado horas antes de Nueva York, donde vive desde hace casi cinco años. Un viaje que no le importó hacer para recibir el premio, porque triunfar en la meca del cine es un exitazo. Pero poder contar en casa que estás haciendo ya tu primera peli en Estados Unidos, con productores de primer nivel (citó a Ang Lee y a Meryl Streep entre otros) es otra cosa. El joven cineasta dio un discurso con gran calado. Habló de los años en los que ser diferente (mestizo, en su caso, de origen chino-libanés) era un handicap en una Valencia con poco espacio para la heterogeneidad, y se felicitó de lo que ha cambiado la ciudad, abierta ahora a todo. «Tengo la misma horchata en el ADN que todos los que estáis aquí sentados», dijo. Y habló de las fronteras que trata de derribar con su cine. Su último corto, 'Talk me' llegó a Cannes, producido por Spike Lee. Una gran tarjeta de presentación en la industria, sin duda. Pero Joecar sintió la misma emoción el jueves, al rodearse de su gente en Valencia. Que te reconozcan en casa es a veces más difícil, como explicaron varios de ellos. Un tirón de orejas en toda regla para quienes estaban allí sentados escuchando. De hecho, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, recogió el guante enseguida. «Valencia no sólo tiene que ser cuna, sino también hogar del talento. Que podáis triunfar en vuestro lugar», dijo. Ahora sólo queda que las administraciones se hayan fijado bien en estos jóvenes talentos.

Como Luis y Lucas Izquierdo, una pareja de hermanos jovencísimos, que se ganaron al público a base de desparpajo y unas cuantas botellas del vino que elaboran. En su discurso no desaprovecharon la oportunidad de contarle al público que el vino que elaboran en Losilla, una pequeña aldea de Aras de los Olmos, se iba a servir después en el cóctel frente al mar, porque hablar de vino está bien, pero probarlo es lo importante, que para eso lo hacen. Los hermanos hicieron una oda a la familia, para un negocio que supone tratar de contar la historia de sus antepasados a través de sus botellas y su amor por el territorio en el que han rescatado viñas de uva merseguera para su firma, 2L.

Awa Fam, la flamante jugadora de Valencia Basket, llegó con sus padres y su hermano. Impresionó a todos por algo tan obvio como su altura. Pero emocionó a los allí presentes con un discurso cargado de motivación. Se acordó de todos y de todas. De su familia, de su pueblo (santa Pola), de sus entrenadores, de su club, de sus compañeras de vestuario, de la Alquería del Basket y hasta de Juan Roig. Y quiso acabar con una frase para los que vienen pisando fuerte. «Transmitir a las niñas y niños que disfruten y crean en ello, por muchos baches que haya». Awa Fam volvía del Europeo de basket, pero aún así no quiso perderse la cita con LAS PROVINCIAS. Eso sí, fue de las primeras en marcharse de la fiesta, porque se va a pasar unos merecidos días de descanso con los suyos.

Los días que también ha pasado La Forte, el personaje detrás de Alma Andreu. La influencer ha estado unos días cogiendo vitamina valenciana antes de poner rumbo a Madrid, donde vive y triunfa en los teatros de la Gran Vía. Ella, que es muy de hacer bomba de humo en las fiestas, aguantó casi hasta el final de la noche. Antes, durante su discurso en el escenario, le sacó mucho partido al tiempo frente al micro. Tablas no le faltan y seguridad en sí misma, tampoco. Reconoció que triunfar ha sido un camino largo. Pero que ni está donde estaba al principio ni donde quiere estar dentro de unos años. Tuvo palabras, La Forte, para su familia y para sus amigos. Partes indisolubles de esa red que la sostiene «cuando ni una misma se ve». También hizo un aplaudido alegato en defensa del colectivo LGTBI y de su patio de vecinas. Que no son otras que una gran comunidad de seguidoras en redes sociales. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la que conocía de Torrent, fue su mejor manager y recordó a los allí presentes que La Forte estrena espectáculo en solitario, en octubre, en el Teatro Olympia de Valencia.

Cerró la gala el director de LAS PROVINCIAS, Jesús Trelis, que recordó, en la cuarta edición de los premios, que la Noche de los Emergentes es la apuesta por los jóvenes, que van cumpliendo metas con optimismo, positividad y energía». «Nos dais pura vitamina para esta tierra y para el futuro». Y a partir de ahí, invitó a clausurar la entrega de premios a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que recordó que su primer acto en el cargo, hace tres años, fue en unos premios Emergentes. Cita a la que no ha faltado porque, reconoció, disfruta descubriendo nuevos perfiles y reconoció que es una 'instagramer' y que había estando cotilleando en todos los perfiles de los premiados. De hecho, estaba muy puesta en las cosas que comparten en sus redes. Catalá hizo autocrítica y lamentó que muchas veces estos jóvenes tengan que hacer carrera fuera. Pero mostró orgullo de que lleven su talento allá donde vayan. «Hablad de Valencia allá donde vayáis», les dijo y se reconoció ya una fan de todos ellos.

Tras la ceremonia llegó el turno de la música y las fotos. Los más jóvenes se trasladaron a la terraza del Veles e Vent, para tomar algo y divertirse ya con los premios en mano. Empar Juanes perdió de vista el suyo, pero lo acabó encontrando en la barra de bebidas. El de La Forte acabó siendo el comodín para las fotos que se hicieron todos ellos en el photocall. Allí, se hizo con la situación, como la relaciones públicas que lleva dentro, y se la vio hablar de monólogos y comedia con los ganadores de los Emergentes del pop-rock, el grupo Valiente Bosque. Los premiados hicieron piña entre ellos, aunque muchos no se conocían. Empar y Joecar se reencontraron. La Forte y Joecar habían coincidido en los pasillos del CEU, y Luis y Lucas iban haciendo el control de calidad de las copas de su vino que se iban sirviendo. Un test en directo para comprobar si gustaba.

Como premio improvisado, un precioso atardecer rosa que cubrió todo el cielo de La Marina y convirtió el paisaje en el fondo más 'instagrameable' de la ciudad. Que se lo pregunten a La Forte, que gastó todo el carrete de fotos del móvil. Eso sí, si hay algo con lo que todos pegaron un grito es cuando se vieron mencionados por la alcaldesa en su Instagram cual 'celebrities'.