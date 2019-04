La locura por Harry Potter en Valencia continúa: ¿hasta cuándo estarán las esculturas gigantes?

El pasado jueves 4 de abril muchos valencianos empezaron a ver repartidas por Valencia esculturas gigantes de objetos o personajes de Harry Potter, el joven mago cuya exposición se inaugura el 12 de abril en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El primer fin de semana ya se pudieron ver colas interminables en algunas de las localizaciones y la locura se adueñó de Valencia: niños disfrazados, largas esperas para hacerse una foto, recorridos en familia para ver las cinco estatuas colosales... Si no quisiste hacer cola o si aún no has ido a ver el universo callejero de Harry Potter, no desesperes: las estatuas estarán como mínimo expuestas hasta el 3 de mayo y la empresa que los ha instalado puede pedir una prórroga.

Colas para hacerse fotos con Dobby. / LP

Las cinco estatuas que hay son:

El andén 9 3/4: en la calle Colón, plaza de los Pinazo, delante del Corte Inglés.

El monstruoso libro de monstruos: en la entrada al Mercado de Colón desde la calle Conde de Salvatierra.

Dobby, el querido elfo doméstico de la familia Malfoy: junto al Mercado Central, en la plaza del Mercado, a la altura de la Lonja.

La Nimbus 2000, la escoba voladora: delante de la plaza de toros, junto a la estación del Norte, en la calle Xàtiva.

El sombrero seleccionador: en el cauce del Turia, junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a la altura del Hemisfèric.

Todos los que visiten las estatuas podrán participar en un sorteo para ganar una entrada doble para la muestra subiendo su foto en las redes sociales.

Ya se han vendido más de 10.000 localidades para la exposición. Se han establecido 20 turnos horarios en los que, como máximo, pueden pasar 250 personas. Pese a que los responsables advierten en la página web que la exhibición se puede recorrer en una hora, permiten a los asistentes disfrutarla el tiempo que deseen. Valencia es la única ciudad que este año alberga este proyecto. La Ciudad de las Artes ha cedido el espacio para que se instale hasta el 7 de julio. Es más, cuando se superen los 100.000 visitantes -algo sencillo a tenor del éxito en la venta de localidades- el enclave recibirá un euro por cada localidad que se vaya vendiendo.