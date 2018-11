'Escape room': cuando la pista está en el libro Enigma Experience. Juegos de escapismo. / Jesús Signes La literatura inspira a las salas de escapismo valencianas, espacios donde un grupo de jugadores debe resolver enigmas y pruebas en menos de una hora | Clásicos como 'Peter Pan', 'Harry Potter' y 'Sherlock Holmes' cobran vida en más de media docena de negocios que apuestan por el ocio cultural SARA ROQUETA Valencia Domingo, 4 noviembre 2018, 00:28

En 1997 J.K. Rowling dibujó con 'Harry Potter y la piedra filosofal' todo un universo de magia e ilusión al que uno solo podía darle forma a través de la imaginación. Así, mucho antes de que aparecieran las adaptaciones cinematográficas y que el audiovisual marcara la forma de los personajes y espacios con los que habíamos fantaseado, otros autores como Agatha Christie, Lewis Carroll o Arthur Conan Doyle también plantaron una semilla de fantasía, misterio y enigma en la vida de millones de personas. Y tras la lectura del Asesinato en el 'Orient Express' o 'Alicia en el País de las Maravillas' siempre se abría paso a la ensoñación. De hecho, Sherlock Holmes ha sido desde finales del siglo XIX uno de los grandes fenómenos de la literatura que cuenta con su propio 'canon holmesiano' con cuatro novelas y cincuenta y seis relatos. Pero, en estas historias de incógnitos y pruebas por resolver, el protagonista, al fin y al cabo, siempre terminaba siendo Sherlock. Como mucho su compañero el doctor Watson que aterrizaba en la novela 'Estudio en escarlata' para narrar cada uno de los casos policiacos y de investigación.

Por suerte todo cambió en el año 2011 con la creación de la primera empresa de escape en Budapest. Con ella se abría todo un abanico de oportunidades para aquellos amantes de los clásicos que, por primera vez, podían ver cómo se cumplían sus sueños de protagonizar los conflictos más sugerentes de la literatura en habitaciones de no más de 50 metros cuadrados. Desde entonces, este ocio inteligente ya ha atrapado a millones de personas. Incluidos los valencianos que, desde hace cuatro años, han visto como crecía este sector en el que uno puede pasar la tarde encerrado durante 60 minutos en una habitación que le transporta, por su decoración y cuidado, al misterioso jardín de 'Alicia en el País de las Maravillas'. Incluso es posible tomar café con el divertido Gato de Cheshire en Wonderland. Aunque en realidad, es este felino quien atrapa a unos seis jugadores y los deja prisioneros en un espacio de unas proporciones descomunales durante una hora. The Room Escape, uno de los locales en Valencia que potencia el ocio inteligente con historias ambientadas en algunos de los textos más relevantes de la literatura, ha creado esta sala inspirada en el texto de Lewis Carroll. En ella los participantes tendrán que resolver las pruebas que la empresa ha hilado de manera inteligente.

Adéntrate en estas historias Peter Pan (Hysteria). Las aventuras de Peter Pan cobran vida entre las paredes de Hysteria, una empresa de Sagunto que ofrece actividades de escapismo para niños entre los seis y los doce años. Sherlock Holmes (Clue Hunter, Mind Factory y Master Exit). Estas tres empresas ofrecen en Valencia una escape room ambientada en los misterios y enigmas del personaje literario Sherlock Holmes. Harry Potter (Enigma Experience, The Room Escape, Claustrophobia). La magia que envuelve a las historias de J.K. Rowling puede vivirse ahora entre las paredes de estos tres locales de escapismo. Alicia en el País de las Maravillas (The Room Escape). Esta habitación, inspirada en la fantasiosa historia de Alicia, sumerge a los participantes en un juego de escapismo, magia y efectos especiales. El Señor de los Anillos (Master Exit). Los amantes de la saga podrán sentirse como uno de los personajes de la novela en esta sala de escape que parte con la premisa de tener que descubrir el anillo en menos de 60 minutos. Los entresijos del escape (Enigma Experience). En el interior de la sala uno de los trabajadores de la empresa prepara la habitación para los próximos invitados. La actividad se oferta por un precio de entre ocho y diez euros por persona.

Para los amantes del tenebrismo y las artes oscuras existen en Valencia tres locales de escape que han tomado la novela de J. K. Rowling cómo fuente de inspiración para crear un universo similar al de 'Harry Potter'. The Room Escape abrió en junio 'Las reliquias de la muerte', una habitación que bien podría parecer el Castillo de Hogwarts y en la que es necesario encontrar las partes de alma del señor oscuro mucho antes de que el marcador que se inicia con 90 minutos llegue a su fin. «Sin duda, si te has leído los libros llama mucho más la atención porque la habitación te transporta de lleno a las historias que escribió Rowling», explica Adrián, uno de los gerentes de The Room Escape. Esa delgada línea entre ficción y realidad también la traspasa de un golpe Enigma Expirience, una compañía que nació en Valencia en 2015 y que, debido a su éxito, en el próximo mes de octubre abrirá un nuevo local más amplio con seis salas de escape. Probablemente el triunfo llega de la mano de los más de 16.000 aventureros que en los últimos tres años han cruzado una de las puertas del espacio para descifrar el 'Asesinato en la escuela de magia'.

El escapismo consiste en 'encerrarse' en una habitación hasta descubrir el misterio. / J. Monzó

Pero este ocio inteligente que ya lleva siete años en el mercado y que de hecho, cuenta con su propio turismo dedicado al 'escape room', también alcanza a los más pequeños. Más aún a todos esos niños que entre los seis y los doce años han leído más de diez veces las aventuras del capitán James Garfio y Campanilla. Además, para que completen el vuelo que ya inició Peter Pan, la empresa Hysteria ha construido en sus instalaciones un barco de dos plantas inspirado en esta obra de James Matthew Barrie. Pero el tiempo corre en el país de Nunca Jamás y hasta allí deberán llegar los participantes con el cofre bajo el brazo antes de que el reloj acabe en el estómago del cocodrilo y los polvos de Campanilla rueden por la sala.

Esta firma saguntina es junto a Enigma Experience y Claustrophobia una de las empresas que ha adaptado estos juegos de aventura y acción a los más jóvenes. «Está bien que los mayores resuelvan enigmas, pero debemos sacar ese ingenio que los niños llevan dentro. Además nosotros somos la alternativa a los parques infantiles, el cine o el teatro», confirma Jose, responsable de Hysteria.

Claustrophobia también ha creado una zona dedicada al escapismo en familia. Se trata de Brobdingnag, uno de los países a los que llega Gulliver en uno de sus viajes y donde sus habitantes superan los 22 metros de altura. Una historia que Jonathan Swift narró a través de la literatura y que ahora toma esta sala valenciana para que sus diminutos habitantes resuelvan más de una veintena de enigmas.

Salas Clue Hunter. Carrer de les Cuines, 4, 46001 Valencia. Enigma Experience. Carrer de Nicolás Estevanez, 10, 46018 Valencia. The Room Escape. Av. del Dr. Waksman, 5, 46006 Valencia. Master Exit. Carrer de Serrano Flores, 10, 46010 Valencia. Claustrophobia. Plaça del Portal Nou, 8, 46003 Valencia. Hysteria. Centro Comercial L'Epicentre, Avinguda de l'Advocat Fausto Caruana, 37, 46500 Sagunto.

Del mismo modo, 'Sherlock Holmes', del escocés Arthur Conan Doyle, nos recuerda que todas las historias policiacas siempre traen consigo un largo expediente de héroes y archienemigos. A esta continua rivalidad se sumó Clue Hunter en marzo de este año instalando 'Holmes vs Moriarty', una habitación de escapismo basada en 'El valle del terror', la última novela escrita por Doyle. En 75 minutos los participantes deberán acceder a la guarida de Moriarty para conseguir toda la información necesaria con la que incriminar al que Holmes describe como el 'Napoleón del Crimen'. Una experiencia no apta para menores de 14 años por la dificultad de sus acertijos y los numerosos enigmas encriptados que van apareciendo en esta sala que «atrapa en cada rincón», según explica Celia, gerente del local.

En esa misma temática policiaca se basa otra de las 'escape room' de esta firma. En ella, los más curiosos podrán formar parte de la tripulación del 'Orient Express' abordo de una de las novelas más conocidas de Agatha Cristie. Porque, aunque la historia no sea la misma, el guion y los misterios por resolver sí que giran en torno a este texto literario escrito en 1994.

Aprovechando ese espacio ficticio en el que los hombres conviven con hobbits, elfos y enanos, en ese mundo fantasioso que narró el escritor británico J. R. R. Tolkien, la compañía Master Exit ha creado en Valencia una sala inspirada en 'El Señor de los Anillos'. Ya en 1887 Conan Doyle dotó a Sherlock Holmes de una inteligencia que iba más allá de las técnicas comunes de investigación. Se trataba de afilar los cinco sentidos, remirar cada objeto de la sala, tocar, sentir como se corre una puerta al ser golpeada por el viento y luego volver a observar. Hábilmente. Pero ahora, casi dos siglos después, las escape room, que ya son más de una decena en la Comunitat , han decidido que el mejor lugar para esconder una pista es tras la huella de los grandes clásicos. Allí donde la imaginación es la llave que resuelve más de cien enigmas.