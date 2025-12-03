Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras de Sorolla que protagonizan el primer volumen del catálogo razonado. lp

El desafío de atrapar la esencia de las 4.200 obras de Sorolla

Ve la luz el primer volumen del catálogo razonado del pintor con un precio de 120 euros

C. velasco

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:09

Décadas de investigación para agrupar la ingente obra de Joaquin Sorolla. No es fácil poner negro sobre blanco la paleta infinita del maestro de la ... luz. No es sencillo agrupar las más de 4.000 piezas que el artista valenciano creó a lo largo de su vida. No es baladí recopilar los lienzos en museos, colecciones privadas e incluso aquellos de los que se perdió la pista. Todo esto se está materializando en el catálogo razonado del pintor. El primer volumen, que se ha presentado este miércoles en el Museo del Prado, ya está a la venta por 120 euros.

