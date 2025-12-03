El desafío de atrapar la esencia de las 4.200 obras de Sorolla

Décadas de investigación para agrupar la ingente obra de Joaquin Sorolla. No es fácil poner negro sobre blanco la paleta infinita del maestro de la ... luz. No es sencillo agrupar las más de 4.000 piezas que el artista valenciano creó a lo largo de su vida. No es baladí recopilar los lienzos en museos, colecciones privadas e incluso aquellos de los que se perdió la pista. Todo esto se está materializando en el catálogo razonado del pintor. El primer volumen, que se ha presentado este miércoles en el Museo del Prado, ya está a la venta por 120 euros.

La producción pictórica de Joaquín Sorolla es extraordinariamente extensa. Alcanza 4.200 obras y está repartida por museos y colecciones de todo el mundo, según una nota de prensa. Blanca Pons-Sorolla, principal experta en la obras del maestro, ha dedicado casi cuatro décadas a registrar y catalogar sistemáticamente el conjunto, con el objetivo de recogerlo en un catálogo razonado cronológico. La primera entrega, que comprende las obras datadas entre los años 1876 y 1894, ve ahora la luz. A ésta, le seguirán otras tres para fijar en cuatro tomos un corpus completo y riguroso, indispensable, que ordene, estudie y reproduzca con excelente calidad toda la pintura —óleo, acuarela y gouache— de Joaquín Sorolla.

Para su publicación se ha revisado, actualizado y sistematizado la información existente de cada obra. Cada volumen se completa con una exhaustiva biografía de Sorolla para los años abordados en él, una selección bibliográfica actualizada, el repertorio de sus exposiciones, una introducción metodológica sobre el proceso de catalogación de su obra pictórica y unas tablas de equivalencia que vinculan las obras catalogadas con anteriores inventarios.

Los libros incluyen fotografía a color de las pinturas —excepto de aquellas, muy pocas, de las que solo queda memoria gráfica en blanco y negro—. Una gran parte de ellas permanecían inéditas y se reproducen ahora por primera vez, en particular las que corresponden al primer volumen que ahora se presenta y que se ocupa del periodo menos conocido del artista, antes de que su fama se extendiera por el mundo.

Los cuatro volúmenes de este catálogo razonado van a contribuir muy eficazmente a extender el conocimiento de la obras de Sorolla y a asentar su ya altísimo prestigio internacional, pues se publica en dos idiomas, español e inglés, y su distribución, que también acomete Ediciones El Viso, alcanzará a Europa, a Estados Unidos y el resto del mundo.

Este primer volumen del catálogo razonado de las pinturas de Joaquín Sorolla ve la luz gracias al decidido apoyo financiero de la Fundación Museo Sorolla de Madrid, la KHR McNeely Family Foundation a través del Custard Institute del Meadows Museum (Southern Methodist University) de Dallas y la Embajada de España en los Estados Unidos de América.