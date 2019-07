Las bandas toman Les Arts Los músicos de las bandas, ayer, en las inmediaciones de Les Arts. / JESÚS MONTAÑANA El Palau de la Música no ha empezado a reparar los desperfectos NOELIA CAMACHO Valencia Viernes, 19 julio 2019, 01:11

Las agrupaciones que concursan en la 133 edición del Certamen Internacional de Bandas 'Ciutat de València' ya han colonizado el Palau de les Arts. El coliseo operístico no es el escenario habitual de este concurso. Pero el cierre por los daños en el Palau de la Música hace dos semanas, unos desperfectos «importantes», como los calificaron los bomberos, quienes recomendaron «impedir la habitabilidad», obligaron al Ayuntamiento a buscar una alternativa. Fue Les Arts, que volvió a salir al rescate del centro municipal como ya hizo en noviembre cuando el techo de la sala Iturbi también se desprendió.

Por ello, el edificio del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias acogió ayer la primera jornada del certamen, la que reunió a las bandas de la tercera sección. Hasta el domingo, la cita congregará a más de 2.000 músicos procedentes de distintas partes del mundo.

La Orquesta de Valencia se va de vacaciones sin saber dónde realizará los ensayos y las funciones de la próxima temporada

Esto ocurre fuera del Palau de la Música, porque dentro la situación sigue parada. «No hay novedades», se afanan en decir desde el auditorio. Sin embargo, la incertidumbre no para de crecer, sobre todo entre los músicos de la Orquesta de Valencia, que se marchan de vacaciones sin saber dónde se realizarán las actuaciones de la próxima temporada del coliseo y, también, desconociendo incluso si van a poder ensayar en las instalaciones del Palau en septiembre. «Todo está en el aire. Tenemos un calendario que, ya nos han avisado, va a sufrir cambios, porque se están buscando espacios alternativos donde tocar. La temporada de abono podrá ir salvándose, la oficina técnica del Palau está trabajando a contrarreloj, pero qué ocurrirá con aquellos otros conciertos en los que grandes formaciones musicales vienen a Valencia. Muchas no querrán actuar en otros auditorios», afirman fuentes de la OV consultadas por LAS PROVINCIAS. El malestar entre los intérpretes es más que evidente. Casi tres semanas después de la caída del techo de la sala Rodrigo, no hay solución para un problema que mantiene la temporada en el aire.