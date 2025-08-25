El corte total de la A-7 por el vuelco de un camión provoca atascos kilométricos en la Pista de Silla, la V-30 y la A-3
El accidente se ha producido en Picassent y afecta a otras vías
Valencia
Lunes, 25 de agosto 2025, 15:44
La A-7 está cortada desde poco después de las 14 horas de este lunes por el vuelco de un camión a la altura del punto kilométrico 350. El accidente se ha producido en la autovía a su paso por Picassent, en sentido Castellón, y está provocando retenciones importantes en otras vías, debido a la acumulación de vehículos por el desvío de la circulación.
El Centro de Gestión de Tráfico de la DGT en Valencia propone como itinerarios alternativos la V-31 y y la V-30 para incorporarse a la A-7 a la altura de Xirivella o Paterna, así como el acceso a la vía desde la A-3.
Como consecuencia del accidente se han producido retenciones de más de 3 kilómetros en ambos sentidos en la A-7, que han llegado a 5 entre Silla y Alcàsser, y de 6 kilómetros en la Pista de Silla entre Silla y Beniparrell en sentido Valencia.
Igualmente poco antes de las 16 horas se registraban retenciones de 6 kilómetros en el acceso a la V-30, entre Beniparrell y Xirivella, y otros 4 en la A-3 entre Chiva y Ventas del Poyo, en sentido Valencia en el entronque con la A-7.
Puedes seguir la información oficial facilitada por la DGT en tiempo real para conocer el estado del tráfico.
