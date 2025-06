Vespas en recuerdo de la dana se expondrán en Valladolid

Las 35 motos clásicas Vespa que fueron rescatadas de un sótano en Catarroja mantienen la huella de la dana. Faros rotos y barro, mucho barro, ... que recuerda la odisea de esta colección pese a estar ya a muchos kilómetros de la zona 0 de la tragedia.

Concretamente estas motos de colección están en el pueblo vallisoletano de Esguevillas de Esgueva, donde se espera poder mostrarlas en una exposición al final del verano. Se trata de una colección que pretendía ser «un arca de Noé que mostrara la evolución de la vespa española», y que se vio truncada cuando el garaje que albergaba la treintena de ciclomotores en Catarroja, como contó LAS PROVINCIAS, se llenó de lodo por los efectos de las inundaciones que afectaron a Valencia el pasado octubre, según detalla su propietario, Álvaro Barcia.

«Venía de Madrid hacia Valencia, porque mi madre vive allí, y me quedé atrapado en la carretera justo el día que pasó todo. Hasta el día siguiente a mediodía no pude llegar a la casa de mi madre y fue entonces cuando mi hermano, que vive allí, me dijo que creía que el local estaba inundado», recuerda en declaraciones a EFE este valenciano que trabaja en un colegio internacional en un municipio cercano a Nantes, Francia.

La extracción de las motos del local inundado no fue fácil ya que Barcia tuvo que sacar las motos con un límite de tiempo, ya que los vecinos tenía que desinfectar el garaje y les advirtieron de que, si no estaban las motos fuera, las tirarían. A través de los medios de comunicación, Barcia llamó la atención del Vespa Club de España que le puso en contacto con el Museo de la Moto de Esguevillas de Esgueva, un pueblo de algo más de 250 habitantes a escasos 30 kilómetros de la capital vallisoletana.

Barcia visitó las instalaciones del museo, ubicadas en el propio edificio del Ayuntamiento, y tras su visto bueno, las 35 motos se transportaron en un pequeño camión financiado por la Diputación Provincial de Valladolid hasta el Consistorio, donde reubicaron las otras piezas de la exposición para dedicarle un único espacio.

El responsable e impulsor del museo, José Luis Coloma, alias 'Peque', reconoce a EFE que el estado en el que llegaron era «deplorable», especialmente en el caso de las más antiguas, que «no anda ninguna».Coloma explica que el objetivo es organizar una exposición cuya fecha de inauguración se anunciará próximamente y en la que expondrán las 35 motocicletas tal cuál están, con el barro y las marcas de los desperfectos «de una catástrofe que no quisiéramos que pasara a ninguno de nosotros».

Tanto Barcia como el Museo y las instituciones locales trabajan para que los centros especializados en formación profesional que puedan restaurar estas motos, que incluyen piezas históricas de los años 50, entre las que destaca una con sidecar, otra de los repartidores de Correos y una Vespa Special, la única fabricada en Italia de la colección.