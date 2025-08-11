Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La verja, en el suelo entre las estaciones del Norte y Joaquín Sorolla. JL Bort

La verja de la antigua estación de mercancías de Valencia, por el suelo y sin protección

Adif mantiene los restos de la icónica valla sin custodiar a pesar del anuncio de que se reutilizará en un futuro en el Parque Central

Isabel Domingo

Isabel Domingo

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:13

En el suelo, junto a restos de materiales de obra como tuberías y palés –y junto a un baño portátil– y sin ningún tipo de ... custodia o de protección. Es el estado en que se encuentra la icónica verja metálica de la antigua estación de mercancías que formaba parte de la estación del Norte y que, en su día, se mudó de la línea de la calle San Vicente Mártir a unos metros más atrás, en paralelo a las vías del tren que salen de la estación modernista y pasan por delante de la terminal Joaquín Sorolla.

