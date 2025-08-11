La verja de la antigua estación de mercancías de Valencia, por el suelo y sin protección

En el suelo, junto a restos de materiales de obra como tuberías y palés –y junto a un baño portátil– y sin ningún tipo de ... custodia o de protección. Es el estado en que se encuentra la icónica verja metálica de la antigua estación de mercancías que formaba parte de la estación del Norte y que, en su día, se mudó de la línea de la calle San Vicente Mártir a unos metros más atrás, en paralelo a las vías del tren que salen de la estación modernista y pasan por delante de la terminal Joaquín Sorolla.

Su característico verde delataba que formaban parte del conjunto monumental de la estación del Norte –que fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983– pero, desde hace unas semanas, sus restos están por los suelos, en la parte trasera de la estación Joaquín Sorolla y en una zona próxima al corredor peatonal que conecta las dos estaciones y que se abrió a los usuarios a finales del pasado junio. De hecho, cualquier viandante podría pensar que forman parte del material de obra para ser retirado y no que son patrimonio ferroviario.

En este sentido, sorprende que estén depositados en este espacio cuando la intención del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es reutilizarla en una futura ubicación en el Parque Central al igual que las dos naves de Demetrio Ribes (la 11 y la 12) que se están desmontando. De hecho, así lo trasladó la empresa pública que depende del Ministerio de Transportes el pasado julio a preguntas de este periódico, indicando asimismo que los materiales estaban bajo la custodia de la Sociedad Valencia Parque Central tras las tareas de desmontaje y acopio.

Para la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio resulta «vergonzoso que Adif no haya embalado, custodiado y protegido adecuadamente esta parte del BIC de la estación del Norte». En este sentido, su presidente, César Guardeño, recuerda que cuando se interviene «sobre un Bien de Interés Cultural, sea en el conjunto arquitectónicamente del edificio, con la actuación que están haciendo sobre la cubierta y fachadas, también se tiene que hacer de la misma manera sobre otra parte del bien, como puede ser la verja de cierre de la antigua estación de mercancías». En este caso, no se procedido de esta forma, como se puede comprobar por las imágenes.

1:La verja, en el suelo entre las estaciones del Norte y Joaquín Sorolla. 2: La valla original. 3: Los restos del rótulo JL Bort/Tono Giménez-Fundación Goerlich/LP

No es la primera que tanto Círculo por la Defensa del Patrimonio o la Fundación Goerlich han dado la voz de alarma sobre la situación de la estación del Norte y sus elementos arquitectónicos. Hace apenas dos semanas, la primera denunciaba los boquetes en el muro exterior del edificio, en concreto, en el mosaico recayente en la calle Bailén, que presenta hasta dos roturas de grandes dimensiones del trencadís.

Y hace dos años, esta vez en su fachada recayente en la calle Alicante, un tramo de la valla fue derribada por las obras del cañón peatonal de la línea 10 de metro. Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) necesitó los permisos de la dirección general de Patrimonio y del Ministerio de Cultura al ser parte de un BIC –aunque no es de la construcción original– y se repondrá pero las asociaciones cuestionaron la actuación.