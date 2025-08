Vecinos de El Perellonet denuncian la presencia de restos de pesca en su playa

Las dificultades de convivencia dentro de los núcleos poblacionales no descansan ni en verano. De hecho, algunos aparecen precisamente durante el periodo vacacional. En la ... pedanía de El Perellonet ya han tenido que lidiar con la Junta de Desagüe de la Albufera y la apertura de las golas. De hecho, han convocado movilizaciones porque se encuentran con sus playas de color verde por los sedimentos que arrastra la laguna al mar. En este sentido, ahora algunos vecinos denuncian que sus playas amanecen con restos de suciedad también en la arena. Y es que según ellos, la gente que acude a la pedanía a pescar de noche se marcha sin dejar el espacio recogido.

El pasado mes de julio se celebró un Consejo de Distrito de la Junta Municipal del Pobles del Sud, donde los vecinos de las pedanías comentan al Ayuntamiento de Valencia sus inquietudes o sus peticiones de cara a mejorar el bienestar en sus municipios. En esta línea, vecinos de El Perellonet denunciaron que cuando van a la playa por las mañanas, especialmente los fines de semana, se encuentran restos de cebo e hilos que han utilizado los pescadores durante la noche. «Es muy habitual que gente aficionada a la pesca venga a El Perellonet en autobús y pase la noche con su cena, su neverita y su caña de pescar», explicaron a este periódico los vecinos.

Con esta situación, los residentes aseguraban que algunos de los pescadores se marchan cuando terminan su faena y sin hacer un repaso a su zona para dejarla completamente despejada y limpia. Por ello, los vecinos de la pedanía reclamaron al Ayuntamiento de Valencia una mayor presencia o vigilancia por parte de la Policía Local para asegurarse que las personas que acuden a pescar recojan tras realizar la actividad. Cabe recordar que la pesca recreativa desde la arena de las playas de Pobles del Sud está permitida en el horario desde las 21 horas hasta las 9 (ambas inclusive). La norma, además, indica que en caso de que en dicho horario la afluencia en las playas sea notable y se encuentren bañistas cerca de la zona donde se pretende pescar, prevalecerá el deseo de los bañistas de hacer uso de la playa -el Consistorio lo ejemplifica con la noche de San Juan-.

Este es el motivo por el cual algunos pescadores pasan la noche en la playa, y es que es el único horario permitido en el que se puede realizar la actividad. Por ello, los vecinos lamentaban levantarse por la mañana para disfrutar de los arenales «y tener que encontrarte restos de haber cenado en la zona, cebos, hilo de pesca e incluso a veces algún anzuelo». En esta línea, además de proponer (o demandar) una mayor vigilancia por parte de las autoridades locales, los vecinos propusieron en la Junta de Distrito que se aumente el número de papeleras en las playas para fomentar la recogida una vez la gente se marcha de los arenales. Del mismo modo, reclaman un aumento de la frecuencia de limpieza de los contenedores ya que, según indicaban, las altas temperaturas favorecían la llegada de malos olores a las urbanizaciones.

Además, los representantes vecinales recordaron que los residentes cercanos a la escollera de El Perelló sufren todavía la presencia de cañas de la dana. Según ellos, «la presencia de estas cañas entre las piedras aumentan la presencia de mosquitos, en parte también por el olor que desprenden al estar continuamente húmedas». Cabe recordar que el Ayuntamiento de Valencia realizó la semana pasada una nueva limpieza con maquinaria de sus playas para retirar cañas de la dana del 29 de octubre que todavía estas fechas el mar devuelve a la orilla.

Los vecinos de El Perellonet manifestaron así su descontento por un verano complicado en materia de limpieza, ya que los problemas en la arena se suman al color verde del agua con la apertura de compuertas de la Albufera. Los vecinos se manifestaron por la decisión de la conselleria de permitir su apertura sin horarios, pero la laguna así lo necesita según las alta temperatura en la que se encuentra la laguna.

Aprovechando su intervención ante el Ayuntamiento de Valencia, los vecinos de El Perellonet también reclamaron una reunión directa con el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, para tratar aspectos del servicio de EMTen la pedanía. Los vecinos aseguraron que muchos autobuses «no paran en algunas paradas aunque vean usuarios esperando». Del mismo modo, criticaron que en algunas paradas se haya retirado la marquesina y sólo quede un poste, «ahora en verano el sol cae a plomo en la avenida».

Para finalizar su intervención, los vecinos de El Perellonet cuestionaron la implicación del Ayuntamiento de Valencia a la hora de atender sus demandas. «Estas son algunas de las cosas más importantes, tenemos muchas, que hacen que no nos sintamos parte de Valencia, porque el Ayuntamiento de Valencia, desde hace 40 años nos demuestra que no fórmanos parte de ella. El Perellonet somos un pueblo, con las mismas necesidades que las que tenemos las hemos conseguido desde la reivindicación vecinal, con la ayuda de algunos alcaldes pedáneos, y existimos en invierno, no somos una zona residencial, todos somos residentes en mayor o menor medida», lamentaron los vecinos.