Guardias civiles, en una imagen de archivo. LP

Un vecino permite el arresto de dos ladrones tras asaltar una casa en Villar del Arzobispo

El aviso del testigo permitió poner controles e interceptar el vehículo en el que huían los autores del robo

R. V.

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:46

La Guardia Civil detiene a dos hombres en la localidad de Casinos tras la comisión de un robo con fuerza en una vivienda de Villar del Arzobispo.

Alrededor de las 00:00 horas, la central de Guardia Civil (062) recibió información de un testigo alertando de un posible robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Villar del Arzobispo. El ciudadano pudo observar cómo los supuestos autores habrían emprendido la huida haciendo uso de un vehículo, del que aportó marca y modelo.

Conocidos los anteriores datos, los agentes establecieron un cierre de las principales vías de salida de la población de Villar del Arzobispo, recorriendo las patrullas de Guardia Civil estas vías en sentido contrario a la población de Villar y ubicando patrullas en poblaciones anexas para interceptar a la furgoneta que podría haber cometido el hecho delictivo.

Fruto de esta movilización de patrullas y cierre de zona, se logró interceptar la furgoneta, comprobando como sus dos ocupantes, hombres de 23 y 25 años, trasportaban 7 tinajas, 8 lebrillos y jarras de barro cocido con esmalte interior, de las usadas para almacenar aceite o vino. El valor aproximado asciende a 6.350 euros. Además, se encontró diversa herramienta mecánica: dos motosierras, una desbrozadora y una barrena, no pudiendo aportar de donde procedía todo este material.

Otra de las patrullas de Guardia Civil pudo comprobar cómo, efectivamente, el robo con fuerza se había producido y habían sido robados los efectos que portaban los que ocupantes del vehículo.

La rápida actuación de cerco e identificación de la furgoneta y sus ocupantes por las patrullas de Guardias Civil desembocó en la detención de los presuntos autores, dos hombres de 23 y 25 años y nacionalidad española, y la devolución a su propietario de lo que le había sido robado. Todo ello en menos de una hora de haberse producido el robo con fuerza en su vivienda. A los detenidos se les atribuye un robo con fuerza en las cosas en interior de vivienda.

