Valencia, a punto de batir el récord de noches tórridas tras acumular 16 en un año

La ola de calor africano que azota a España no sólo condiciona la vida diaria. También el descanso nocturno, casi imposible sin la mediación de ... aparatos de aire acondicionado o ventiladores. En el interior y también en localidades litorales, como las grandes ciudades, en las que el efecto 'isla de calor' frena la influencia de las brisas.

El mejor ejemplo es Valencia, que en la madrugada del lunes al martes marcó la mínima más alta de toda la Comunitat, con 26,3 grados en el observatorio de Viveros que gestiona la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Situado, por cierto, en una de las zonas más frescas de la capital. Fue la decimosexta noche tórrida en lo que va de año (básicamente en verano), lo que supone marcar un registro histórico que podría llegar a ser de récord.

De momento, a la espera de las jornadas más calurosas del verano, ya se han alcanzado los datos de 2015 y 2022 (también 16), y se aproximan a los de 2023, que ostenta la marca más elevada desde que se registran estos fenómenos: 28 episodios. Aunque parece complicado alcanzarla, el jefe de Climatología de la delegación valenciana de Aemet, José Ángel Núñez, no lo descarta, y más teniendo en cuenta que en los próximos días se mantendrán las altas temperaturas -si bien algo más soportables que las del lunes- y que a partir del fin de semana llega el pico más intenso del verano. Por tanto, el dato de 2025 no se quedará en 16. Crecerá con total seguridad.

Además, en la madrugada referida también se superaron los 25 grados de mínima, el umbral fijado para considerar que una noche es tórrida, en las estaciones de Zarra (26,1), Miramar (25,9), Novelda (25,4), en el aeropuerto de Manises (25,4), Pego (25,3) y Castellón de la Plana (25,1). Nótese que son varios son municipios situados en zonas costeras, donde a priori las brisas deberían ayudar a mitigar el bochorno.

Las noches tórridas están creciendo de manera exponencial. Para ilustrar la evolución, Aemet ha publicado en la red social X (antes Twitter) los datos históricos recogidos en la citada estación de Valencia agrupados por décadas. Así, en los años 40 y 50 se registró una noche tórrida en la ciudad, ninguna en los 60 y 70, cuatro en los 80, doce en los 90, 21 entre 2000 y 2009, 40 entre 2010 y 2019 y 80 entre 2020 y 2025, incluyendo lógicamente el caso de esta pasada madrugada y el de la anterior, cuando la mínima fue de 26,5 grados. La última cifra dobla la del periodo anterior, pero en la mitad de tiempo.

Además, se están alcanzando registros de temperaturas mínimas históricos, impropios de la noche. Sirve otro dato facilitado por la agencia estatal. Los 27,1 grados alcanzados en la madrugada del domingo al lunes (exactamente a las 2.10 horas) en la estación de Castellón de la Plana supusieron la temperatura más alta desde 1911, cuando empezaron a recogerse mediciones en este observatorio.

Umbrales nocturnos Noche tropical. Tiene lugar cuando las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados por la noche.

Noche tórrida. Siempre que el mercurio no baje de los 25 grados.

Noche infernal. Término coloquial, no reconocido aún por los expertos. Sirve para definir noches con mínimas por encima de 30 grados.

En cuanto a las causas del aumento de las noches tórridas, Núñez alude al efecto isla de calor - la estructura urbana, con materiales que complican la disipación del calor, dificulta la circulación de las brisas nocturnas-, pero sobre todo a las consecuencias del cambio climático, pues el factor anterior, en nuestra zona mediterránea, tiene un efecto más débil en verano que en invierno.

Por otro lado, la ola de calor africano continuó dejando ayer temperaturas diurnas especialmente altas, llegando la máxima a 39 grados en Jalance y superando los 37 en Alcoi, Bicorp, Orihuela o Atzeneta del Maestrat, según los datos de Aemet. Por su parte, la asociación valenciana de meteorología Josep Peinado (Avamet) también registró más de 39 grados en Villena y de 38 en observatorios de Requena, Ontinyent, Xàtiva o Ayora.

En cualquier caso, se trata de registros más discretos que los del lunes, cuando la Comunitat alcanzó la temperatura media más alta del año, llegando las máximas a 42. La previsión es que la situación continúe así hasta el viernes. Hará calor pero no tanto, con alerta amarilla en el último tramo de la semana, aunque todo cambiará a partir del viernes, cuando se prevé un nuevo pico cálido aún más intenso. El pronóstico de Aemet es que sábado, domingo y lunes sean los días más cálidos del verano y sus promedios marquen récords históricos.

Ante el escenario que se avecina, la Conselleria de Emergencias ha emitido un aviso especial por temperaturas extremas y riesgo máximo de incendios forestales. Además de las recomendaciones habituales (prohibición de fuegos en zonas de monte o evitar actividades intensas en horas centrales del día), la administración ha pedido a las localidades con festejos de bous al carrer que eviten programar actos entre las 12 y las 19 horas para preservar la integridad de personas y animales.