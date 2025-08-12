Más de 190 muertos por las altas temperaturas en la Comunitat en lo que va de verano Sanidad atribuye a golpes de calor 5 de los fallecidos en los meses estivales en las tres provincias desde mitad de mayo hasta ahora

Moisés Rodríguez Valencia Martes, 12 de agosto 2025, 17:41

Las altas temperaturas matan. Así lo avisan los médicos y así lo corean las cifras. Como las del sistema de monitorización de la mortalidad Momo, que cifra en 191 los fallecidos en la Comunitat a lo largo del verano por la afección en las personas de las altas temperaturas. Este dato hay que diferenciarlo del de los decesos directamente causados por golpes de calor, y que figuren así por el cuadro del paciente. De estos, en lo que va de meses estivales, según cifras aportadas por la Conselleria de Sanitat, se han dado 5 en lo que va de meses estivales entre las provincias de Castellón, Valencia y Alicante.

Dos de los fallecidos se han registrado en la provincia de Castellón, otros tantos en la de Alicante, y uno más en la de Valencia. Para establecer qué personas han perdido la vida estrictamente a causa de un golpe de calor, la Conselleria de Sanitat se rige por los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según experiencias de años anteriores, es habitual que los hospitales atiendan en la Comunitat por golpes de calor algo menos de 200 personas.

En concreto, entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre de 2024 se registraron 159 casos, según los registros del Servicio de Análisis de Información Sanitaria (SAIS). Estos datos se recogen de las atenciones en los servicios de urgencias de la Comunitat codificados como golpe de calor. Precisamente, ante el episodio de altas temperaturas que se está registrando en los últimos días, la Generalitat ha hecho públicas una serie de recomendaciones para evitar problemas de salud derivados del calor.

Por una parte, fuentes de la Conselleria de Sanitat reiteran que las personas más vulnerables al calor son las de avanzada edad y los menores. Además, recomiendan no salir a la calle en las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y refrescar los espacios cerrados. Igualmente, se insta a prestar atención al estado de salud propio y de otras personas, especialmente aquellas que puedan sufrir más los efectos de las elevadas temperaturas. En ese sentido, algunos de los síntomas que identifican un golpe de calor son mareos, debilidad, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida o confusión.