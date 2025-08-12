La ola de calor condiciona los festejos de bous al carrer en la Comunitat Emergencias insta a que los eventos taurinos no se celebren entre las 12 y las 19 horas mientras persistan las alertas por altas temperaturas | La Generalitat insta a que la exhibición de cada res no supere los diez minutos

La ola de calor también va a afectar al ocio de este fin de semana, cuando se prevé que repunten las temperaturas extremas. Ante este posible escenario, las Administraciones reclaman que se extremen las precauciones ante los eventos que se celebren al aire libre, y uno de ellos va a ser los bous al caller. La Conselleria de Emergencias e Interior ha hecho llegar a los municipios que tienen previsto celebrar en los próximos días este tipo de festejos una circular con una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad.

Emergencias e Interior pide en este sentido que se procure no realizar este tipo de eventos taurinos durante las horas centrales cuando las temperaturas y la radiación de ondas ultravioleta son más elevadas: esto es entre las 12.00 y las 19.00 horas mientras persistan las alertas. El director general de Interior, Vicente Huet, ha pedido «máxima prudencia» para garantizar la integridad física de las personas participantes y de los animales ante la ola de calor y ha emplazado a las instituciones y entidades organizadoras a «seguir las recomendaciones realizadas por la Conselleria durante la vigencia de las alertas decretadas por la predicción de temperaturas elevadas».

Tal y como figura en la circular, enviada a los ayuntamientos interesados a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Reglamento regulador de los festejos taurinos tradicionales establece en su artículo 36.1.c, dedicado a las prohibiciones, que debe respetarse la integridad física de los animales y señala además en su artículo 38, como causa de suspensión de un festejo, la concurrencia de «cualquier otra circunstancia sobrevenida que disminuya de forma manifiesta las condiciones de seguridad» establecidas en la norma.

El documento cita también el artículo 40 del Reglamento, en el que se determina que el festejo «se dará por concluido cuando existan evidentes muestras de agotamiento de las reses o se detecten lesiones que mermen sus facultades físicas para el normal desarrollo» del acto taurino.

En este contexto, la Conselleria de Emergencias e Interior recomienda, en el caso de que se continúe con los actos programados, que el tiempo de exhibición de cada res no supere los diez minutos, tiempo que, según indica la circular, deberá ser controlado tanto por la persona que dirija el festejo como por la persona responsable de la ganadería, con la asistencia de quien desempeñe la figura de experto taurino y el voluntariado colaborador. En el supuesto de que se exceda de estos diez minutos desde que se haya dado la orden de cierre porque la res se resista a entrar en el corral, quedará prohibido citar al animal por parte de las personas participantes.

Además, Emergencias e Interior remarca que los corrales habilitados para la ubicación de las reses deben tener las dimensiones adecuadas para facilitar que la res se mueva y pueda girarse sin dificultad; contar con suelo cubierto con paja, viruta, serrín o equivalente; tener toma de agua para refrescar al animal y estar ubicados en zonas cubiertas y a la sombra o, su defecto, contar con toldos, mallas o similares para evitar la exposición al sol.

También subraya que se deben evitar los corrales de metal y, si ello no es posible, menciona que se debe paliar la situación forrando el habitáculo con madera u otro material aislante. Igualmente, se alude a la necesidad de instalar algún sistema de ventilación si fuera posible. La circular finaliza recordando las atribuciones que posee la persona que dirige el festejo para suspenderlo si considera que no se dan las condiciones para poder realizar el acto, así como que se debe comunicar esa circunstancia a la Conselleria de Emergencias e Interior proponiendo nueva fecha y hora de celebración.