Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas desde primera hora de este martes
Atascos en la V-31 este martes 11 de noviembre. DGT

La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas desde primera hora de este martes

La DGT informa de que el tráfico es lento en varias vías de entrada y salida a Valencia

Redacción

Martes, 11 de noviembre 2025, 08:20

Comenta

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 11 de noviembre, más de 66 kilómetros de retenciones. Todos ellos se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Dos de las vías que presentan más complicaciones son la A-7 y la V-31. Concretamente, en la A-7 se registran ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona; siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona y otros ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante. Por su parte, la Pista de Silla presenta ocho kilómetros de colas entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Otra de las vías afectadas por el tráfico lento es la V-30, donde se han notificado cuatro incidencias: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7; dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto; dos kilómetros entre Mislata y Benimàmet-Beniferri sentido puerto y otros dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto.

Pero estas no son las únicas vías que presentan complicaciones. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante

- V-31: ocho kilómetros de colas entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto

- V-30: dos kilómetros entre Mislata y Benimàmet-Beniferri sentido puerto

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-35: seis kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-30: dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30

- V-21: cuatro kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  6. 6

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  7. 7

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Aparecen toneladas de material donado en un solar de Algemesí un año después de la dana
  10. 10

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas desde primera hora de este martes

La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas desde primera hora de este martes