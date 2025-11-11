La A-7 y la V-31, totalmente colapsadas desde primera hora de este martes La DGT informa de que el tráfico es lento en varias vías de entrada y salida a Valencia

Atascos en la V-31 este martes 11 de noviembre.

Nueva jornada de atascos en las entradas y salidas a Valencia. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 11 de noviembre, más de 66 kilómetros de retenciones. Todos ellos se deben al repunte habitual de tráfico en plena hora punta.

Dos de las vías que presentan más complicaciones son la A-7 y la V-31. Concretamente, en la A-7 se registran ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona; siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona y otros ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante. Por su parte, la Pista de Silla presenta ocho kilómetros de colas entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia.

Otra de las vías afectadas por el tráfico lento es la V-30, donde se han notificado cuatro incidencias: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7; dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto; dos kilómetros entre Mislata y Benimàmet-Beniferri sentido puerto y otros dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto.

Pero estas no son las únicas vías que presentan complicaciones. Según la información recogida por la DGT a las 8.15 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- A-7: ocho kilómetros entre La Malla y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- A-7: siete kilómetros entre Torrent y Quart de Poblet sentido Barcelona

- A-7: ocho kilómetros entre Museros y Cruz de Gracia sentido Alicante

- V-31: ocho kilómetros de colas entre Silla y Horno de Alcedo sentido Valencia

- V-30: cinco kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata sentido A-7

- V-30: dos kilómetros entre Castellar-Oliveral y Pinedo sentido puerto

- V-30: dos kilómetros entre Mislata y Benimàmet-Beniferri sentido puerto

- V-30: dos kilómetros a la altura de Paterna sentido puerto

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Valencia

- CV-35: seis kilómetros entre San Antonio de Benagéber y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-35: 1,5 kilómetros a la altura de Cruz de Gracia sentido Ademuz

- CV-30: dos kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet sentido V-30

- V-21: cuatro kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad