Un accidente en la CV-35 y atascos kilométricos en la V-31 este martes El tráfico es lento en las principales carreteras valencianas

Redacción Martes, 2 de diciembre 2025, 08:18 | Actualizado 08:47h. Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 2 de diciembre, un accidente en la CV-35 a la altura de la Pobla de Vallbona que está provocando varios kilómetros de retenciones sentido Ademuz. El siniestro ha tenido lugar sobre las 8.00 horas y ha obligado a cortar el carril derecho.

Además, esta misma vía presenta otros tres kilómetros de embotellamientos a la altura de Paterna sentido Ademuz. Al margen de este accidente, también se están produciendo las retenciones habituales como consecuencia del repunte de tráfico en plena hora punta.

Según el mapa de incidencias de la DGT la vía que presenta más complicaciones es la V-31, donde se registran tres incidencias: seis kilómetros de colas entre Silla y Massanassa sentido Valencia; cuatro kilómetros entre Massanassa y Valencia para poder acceder a la ciudad y cinco kilómetros entre Valencia y Albal sentido Alicante.

Otra de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-30, donde se han notificado cinco kilómetros entre Valencia y Mislata sentido A-7 y otros dos kilómetros entre Xirivella y Valencia sentido puerto. Por último, la CV-30 presenta un kilómetro de congestión entre Paterna y Quart de Poblet sentido hacia la V-30 y la A-7 otros tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona.