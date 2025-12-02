Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la CV-35 y atascos kilométricos en la V-31 este martes
Atascos en la V-31 este martes, 2 de diciembre. DGT

Un accidente en la CV-35 y atascos kilométricos en la V-31 este martes

El tráfico es lento en las principales carreteras valencianas

Redacción

Martes, 2 de diciembre 2025, 08:18

Comenta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este martes, 2 de diciembre, un accidente en la CV-35 a la altura de la Pobla de Vallbona que está provocando varios kilómetros de retenciones sentido Ademuz. El siniestro ha tenido lugar sobre las 8.00 horas y ha obligado a cortar el carril derecho.

Además, esta misma vía presenta otros tres kilómetros de embotellamientos a la altura de Paterna sentido Ademuz. Al margen de este accidente, también se están produciendo las retenciones habituales como consecuencia del repunte de tráfico en plena hora punta.

Según el mapa de incidencias de la DGT la vía que presenta más complicaciones es la V-31, donde se registran tres incidencias: seis kilómetros de colas entre Silla y Massanassa sentido Valencia; cuatro kilómetros entre Massanassa y Valencia para poder acceder a la ciudad y cinco kilómetros entre Valencia y Albal sentido Alicante.

Otra de las vías más afectadas por el tráfico lento es la V-30, donde se han notificado cinco kilómetros entre Valencia y Mislata sentido A-7 y otros dos kilómetros entre Xirivella y Valencia sentido puerto. Por último, la CV-30 presenta un kilómetro de congestión entre Paterna y Quart de Poblet sentido hacia la V-30 y la A-7 otros tres kilómetros entre Chiva y Quart de Poblet sentido Barcelona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  3. 3

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  4. 4

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  5. 5 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  6. 6 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  7. 7 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  8. 8

    El cerco a los patinetes afectará a medio millón de conductores en la Comunitat
  9. 9 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  10. 10 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un accidente en la CV-35 y atascos kilométricos en la V-31 este martes

Un accidente en la CV-35 y atascos kilométricos en la V-31 este martes