Un sanitario accede ayer al hospital Doctor Moliner de Porta Coeli. JL BORT

Los últimos días del Doctor Moliner

Los familiares dan por hecho que el lunes 18 ya no seguirán en Porta Coeli | Servicios como el gimnasio ya están bajo mínimos mientras los celadores ayudan a desmontar el mobiliario que irá a Mislata

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:34

Los celadores que aún quedan en el Doctor Moliner apenas trabajan estos días de celadores. Trasladar pacientes en camas o sillas es en estos ... días lo de menos, porque por la puerta de ingresos hace tiempo que no llegan nuevos enfermos. A este acceso del hospital que inauguró aún en el siglo XIX siguen llegando furgonetas, pero ya no adaptadas como ambulancias. Son vehículos industriales que trasladan muebles, neveras y el material de limpieza de Porta Coeli a Serra. Y los celadores colaboran en las labores de sacar estos enseres del edificio.

