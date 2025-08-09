Las altas dejan el Moliner con sólo 18 pacientes ingresados

De los más de cien pacientes que había ingresados en el hospital Doctor Moliner en abril, cuando Sanidad anunció que lo iban a cerrar durante ... cinco años para reformarlo, se ha pasado en menos de cuatro meses a que ya sólo queden 18 enfermos en las habitaciones del centro de Porta Coeli. Están repartidos en dos salas, tras haberlos reubicado en los últimos días para facilitar el trabajo del personal.

Las altas médicas que se han ido dando a los enfermos y sobre todo las atenciones domiciliarias explican este drástico y rápido descenso, ya que desde abril no se permiten más ingresos nuevos. Estas últimas altas domiciliarias se han promocionado desde el centro, para que así los hospitales realicen seguimiento desde sus unidades específicas de domiciliaria a los enfermos crónicos que han abandonado el Moliner, con el argumento de que su evolución ya no iba a mejorar y el paciente requería irse a casa.

Todos los enfermos que queden en el centro de Serra el día de su cierre serán trasladados al hospital Militar de Mislata, donde se trabaja a contra reloj para terminar la reforma del ala en la que se van a ubicar las 78 habitaciones individuales. La secretaria autonómica de Sanidad está realizando frecuentes reuniones con los responsables de la obra para coordinar los tiempos para el traslado de los pacientes.

Desde el centro se ha comentado en diversas ocasiones a los familiares y a los profesionales que ese traslado será el día 18, pero Sanidad precisa que será a partir de ese día cuando se lleve a cabo, durante esa semana, en función de cuándo esté listo el Militar. Mientras tanto, la conselleria ya lleva varios días transportando camas y mobiliario a Mislata para equipar las nuevas habitaciones, y parte del personal del Moliner también está ya en el Militar adecuando las nuevas zonas asistenciales.