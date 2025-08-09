Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fachada principal del hospital Doctor Moliner. Irene Marsilla

Las altas dejan el Moliner con sólo 18 pacientes ingresados

El traslado de los enfermos que queden en el centro será la penúltima semana de agosto, cuando esté acabado el Militar

José Molins

José Molins

Valencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 00:35

De los más de cien pacientes que había ingresados en el hospital Doctor Moliner en abril, cuando Sanidad anunció que lo iban a cerrar durante ... cinco años para reformarlo, se ha pasado en menos de cuatro meses a que ya sólo queden 18 enfermos en las habitaciones del centro de Porta Coeli. Están repartidos en dos salas, tras haberlos reubicado en los últimos días para facilitar el trabajo del personal.

