La soledad no deseada se ceba con uno de cada cinco valencianos

Gonzalo Bosch Valencia Martes, 3 de junio 2025, 14:59 Comenta Compartir

La soledad no deseada se ceba con los valencianos. Concretamente, con uno de cada cinco adultos de la Comunitat. Esa es la cifra que ofrece el 'Barómetro de la Soledad no Deseada en la Comunidad Valenciana 2024', enmarcado dentro de una investigación a nivel nacional de Fundación ONCE y Fundación AXA elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES) y presentado este martes en Valencia. En este sentido, la media de valencianos que se sienten solos en ligeramente superior a la media nacional. Además, un 15,4% de la región afirma que experimenta esta soledad de manera crónica.

Mientras que el 21,4% de los valencianos afirma sentir esa soledad no deseada, la media nacional alcanza el 20%, lo que supone que la región valenciana supera en 1,4 puntos a la media española. Además la duración de la soledad en la Comunidad Valenciana es mayor que en el conjunto del país. El 74,2% de las personas que sufren soledad llevan en esta situación desde hace más de 2 años, cifra bastante superior a la media nacional (67,7%) y un 65,5% desde hace más de tres (comparado con el 59% en el conjunto del país).

En este sentido, se considera 'soledad crónica' cuando las personas que afirman sentirse solas llevan así al menos dos años. En esta línea, En la Comunitat la soledad crónica se situaría en el 15,8% de la población, por encima de la media nacional (13,5%). Dentro del esstudio se puntualiza que, al realizarse las entrevistas en un periodo cercano a la época de pandemia, es posible que los resultados se vieran afectados por ello en materia de soledad prolongada.

Desde ONCE y Fundación AXA se ha especificado que, para llevar a cabo el estudio, se han llevado a cabo un total de 2.900 entrevistas telefónicas a residentes en España mayores de 18 años, de las que 400 vivían en la Comunitat, con preguntas sobre su perfil (sexo, edad, nivel educativo, situación laboral, hábitat, estado de salud, discapacidad u otras cuestiones) para comparar así los resultados de las personas que se sienten solas con las que no manifiestan este sentimiento y los resultados a nivel nacional. El estudio fue realizado por la consultora Fresno, the right link.

Echando un vistazo a los datos diferenciados entre mujeres y hombres, el porcentaje de personas que se sienten solas también es superior al de la media a nivel nacional. Así, en tierras valencianas sufren aislamiento involuntario el 23,3% de las ciudadanas, (el 21,8% en la media nacional) y el 19,5% de los ciudadanos (18% de hombres en el resto del Estado).

En términos de soledad según la edad, el estudio muestra como el aislamiento involuntario es mayor en el grupo de 18 a 34 años (32% en la región analizada y 29,5% en el conjunto de España), disminuye en el de 35 a 54 años (18,2% en territorio local y 19,2% en el nacional) y vuelve a aumentar a partir de los 55 años (18,9% frente al 15,7%).