El sindicato Jupol exige más protección ante una «insostenible escalada de violencia» contra policías Agentes, compañeros y familiares del policía muerto tras ser agredido con una piedra en Vinalesa se han concentrado frente a la sede de la Delegación del Gobierno

EFE Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:55

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha exigido este miércoles al Ministerio del Interior medidas urgentes, responsabilidades políticas y «el fin de la desprotección material y jurídica» que sufren los agentes para frenar la que ya consideran «insostenible escalada de violencia» actual contra los policías en toda España.

Así lo han reclamado en una concentración celebrada frente a la sede de la Delegación del Gobierno en le Comunitat Valenciana, en Valencia, una iniciativa que no sólo ha sido reivindicativa sino con la que también han querido rendir homenaje al compañero agente asesinado recientemente a pedradas, cuando trataba de evitar un robo, en la localidad valenciana de Vinalesa.

En el acto, que ha congregado a compañeros del agente, familiares, representantes sindicales y ciudadanos, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha denunciado que el asesinato de este agente no es un hecho aislado, sino «la consecuencia directa de un clima de violencia contra los policías que se ha vuelto insostenible ante la inacción del Ministerio del Interior», ha informado el sindicato en una nota de prensa.

«El compañero de Vinalesa no murió por imprudencia: murió porque el Estado no le protegió», ha sostenido Rivero, que ha afirmado que, en España, los delincuentes «ya no huyen: atacan, emboscan, golpean y matan, porque saben que las agresiones a los policías salen baratas y que el marco jurídico es débil».

«Y, mientras tanto, Interior nos envía a trabajar sin medios adecuados, sin chalecos antibalas individuales y con unidades equipadas con material caducado. Esta situación es intolerable», ha asegurado.

Del mismo modo, ha señalado que el agente muerto estuvo diecisiete días en coma luchando por su vida, y su muerte es «una tragedia que hiere a toda la institución y que simboliza una realidad que ya no admite más excusas».

Jupol ha responsabilizado directamente al Ministerio del Interior del deterioro del principio de autoridad y de la desprotección crónica que, según denuncian, padecen los agentes, y ha reiterado su exigencia de «dimisión inmediata» del ministro del Interior, a quien acusan de haber permitido que España se convierta en un país donde «proteger a los ciudadanos puede costar la vida mientras el Gobierno permanece inmóvil».

Penas más duras por agresiones a policías

Entre las medidas «urgentes e inaplazables» que reclama el sindicato, destaca el endurecimiento de las penas por agresiones a agentes de la autoridad, la creación de un agravante penal específico para ataques a policías y campañas institucionales para reforzar el principio de autoridad.

Además, exigen la dotación obligatoria de chalecos antibalas individuales para todos los agentes, la renovación urgente del material caducado y equipamiento balístico adecuado, el refuerzo de plantillas en zonas conflictivas, la declaración de Zonas de Especial Singularidad cuando sea necesario y la actualización inmediata del Catálogo de Puestos de Trabajo, paralizado desde 2008.

«Los policías nacionales no queremos homenajes póstumos ni minutos de silencio. Queremos volver vivos a casa», ha manifestado Rivero, y ha trasladado el compromiso de Jupol con la familia del agente fallecido para que «su memoria y su sacrificio no queden en el olvido»