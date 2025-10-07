Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias de hasta 100 l/m2 en 12 horas el 9 de octubre en Valencia y activa el aviso naranja
Usuarios del Imserso en una de las agencias de viajes del programa en Valencia.

Usuarios del Imserso en una de las agencias de viajes del programa en Valencia. J. L. BORT

El aluvión de reservas valencianas apunta a agotar las plazas del Imserso en Canarias

Algunos usuarios denuncian el mal funcionamiento del programa al acabarse con rapidez los huecos disponibles: «Es horrible. Cuando hemos venido estaba todo pillado»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 11:47

Comenta

La tradicional avalancha de demanda para hacerse con las cotizadas plazas del Imserso ha vuelto a hacer acto de presencia en las agencias de la ... Comunitat este martes. Como también es costumbre, Canarias causará furor hasta agotar todos los huecos disponibles en poco tiempo, según vaticinaba esta mañana antes de la apertura de puertas el presidente de la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes (Aevav), Miguel Jiménez.

