El aluvión de reservas valencianas apunta a agotar las plazas del Imserso en Canarias

La tradicional avalancha de demanda para hacerse con las cotizadas plazas del Imserso ha vuelto a hacer acto de presencia en las agencias de la ... Comunitat este martes. Como también es costumbre, Canarias causará furor hasta agotar todos los huecos disponibles en poco tiempo, según vaticinaba esta mañana antes de la apertura de puertas el presidente de la Asociación Valenciana de Agencias de Viajes (Aevav), Miguel Jiménez.

La rapidez con la que algunas de las gangas han colgado el cartel de 'no hay billetes' ha provocado el enfado de algunos de los candidatos como Juan y María, un matrimonio que se había acercado a una agencia de viajes de la calle de la Paz en Valencia a primera hora para tratar de hacerse con alguna escapada vacacional a buen precio. «Es horrible. Cuando hemos venido estaba todo pillado», han comentado con visible malestar antes de marcharse.

Cabe recordar que las agencias valencianas ya han exigido al Gobierno central en diversas ocasiones un cambio en el modelo de afrontar el arranque de esta campaña del Imserso al tener que asumir el 90% de la demanda, la relativa a los acreditados no preferentes.