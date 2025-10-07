Las agencias de viajes temen colapsar hoy por el Imserso y exigen al Gobierno modificar la tramitación

Los escaparates de muchas agencias de viajes valencianas cuelgan ya los carteles de la campaña del Imserso y, tal y como vaticinan desde ... la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav), se arremangan ante lo que se les viene encima hoy martes. Este es un problema endémico que sufren estos negocios pues ya han reclamado al Gobierno central en multitud de ocasiones un cambio en la organización para distribuir equitativamente la carga de trabajo sin que el Ministerio o las empresas adjudicatarias les aclarasen en qué criterios se basan para establecer este proceder.

Según explican desde Aevav, el primer día de la campaña aglutina tan sólo el 10% de la demanda total mientras el 90% restante se concentra en la segunda jornada. «Es un clásico desde que empezó el Imserso», lamentan.

El pasado lunes sólo podían registrar sus solicitudes aquellos que dispusieran de acreditación preferente, es decir, gente que se inscribe por primera vez al Imserso o con rentas bajas. Por otro lado, este martes lo podrán hacer el resto de interesados que no cuenten con acreditación preferente, o lo que es lo mismo: la gran mayoría de pensionistas.

«Normalidad», fue el término empleado por la patronal para definir el trascurso del día de ayer. Todo aquel que quiso un viaje logró conseguirlo y no voló ninguno de lo destinos. Sin embargo, el aluvión se vivirá desde primera hora de este martes en forma de colas a las puertas de las agencias y con el colapso de los sistemas informáticos ante la ingente cantidad de demanda.

«Las agencias no cogen ni el teléfono, no levantan la vista del ordenador», ejemplifican gráficamente desde Aevav sobre el desempeño de sus empleados ante el elevado número expedientes que suelen gestionar.

Es por ello que reclaman al Ministerio de Derechos Sociales que implante un reparto que sea «más llevadero». En este sentido, proponen que se estipule que la mitad de las solicitudes se tramiten el primer día de campaña y el otro 50% durante la segunda jornada.