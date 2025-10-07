Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arranque de la temporada del Imserso del año pasado. J. L. BORT

Las agencias de viajes temen colapsar hoy por el Imserso y exigen al Gobierno modificar la tramitación

La patronal valenciana pide equiparar la carga de trabajo para no tener que soportar el 90% de la demanda en un sólo día

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 00:44

Los escaparates de muchas agencias de viajes valencianas cuelgan ya los carteles de la campaña del Imserso y, tal y como vaticinan desde ... la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (Aevav), se arremangan ante lo que se les viene encima hoy martes. Este es un problema endémico que sufren estos negocios pues ya han reclamado al Gobierno central en multitud de ocasiones un cambio en la organización para distribuir equitativamente la carga de trabajo sin que el Ministerio o las empresas adjudicatarias les aclarasen en qué criterios se basan para establecer este proceder.

