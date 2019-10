PP y Cs redoblan la presión contra la gerencia por el fraude en la EMT Un autobús de la EMT discurre por la plaza Ciudad de Brujas. / damián torres Los populares critican que la empresa no trabaje con la plataforma de administración electrónica, lo que aumentaría la seguridad ÁLEX SERRANO Viernes, 11 octubre 2019, 00:36

PP y Ciudadanos no están dispuestos a que se olvide el fraude de la EMT, algo que según ellos es lo que busca el equipo de Gobierno con la comisión de investigación dentro de la empresa. Ambos grupos municipales redoblaron ayer la presión sobre el presidente de la entidad, Giuseppe Grezzi. Los populares criticaron que la EMT no forme parte de la plataforma de administración electrónica del Consistorio mientras que los de Fernando Giner amagaron con abandonar la mesa de trabajo por considerar que no se les daba la información necesaria para hacer su trabajo.

La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, criticó ayer que la EMT seguirá en 2020 fuera de la Plataforma Integrada de Administración Electrónica (PIAE) del Consistorio. Esta forma de gestión de la información municipal fue obra del PP en su último mandato al frente del Ayuntamiento. Catalá explicó ayer que el PP preguntó en la comisión de Administración Electrónica y Control Administrativo sobre la implantación del PIAE en todos los organismos autónomos, empresas y fundaciones públicas municipales del Ayuntamiento, «y la respuesta que nos han dado sobre la EMT es que tan sólo tienen previsto utilizar el PIAE en 2020 para notificaciones y registro electrónico, pero no para la tramitación de expedientes».

Para Catalá, «el robo de 4 millones de euros por supuestos fallos de control informático de los pagos debería ser motivo más que suficiente para que los responsables de la EMT se preocuparan por aumentar la seguridad y transparencia de la empresa la integrando la tramitación de expedientes en el PIAE». En esta línea, apuntó que, de acuerdo con lo marcado por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de 1 de octubre de 2015, el plazo para implantar la administración electrónica en los organismos autónomos finaliza para la EMT en octubre de 2020. Además, la ordenanza reguladora del uso de la Administración Electrónica del Ayuntamiento, en el artículo 3 punto primero, determina los organismos autónomos y empresas públicas deben estar dentro ámbito de aplicación del PIAE. Asimismo, hay un acuerdo del pleno de 26 de julio de 2018 que obliga a tramitar todos sus expedientes en PIAE a las entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento -Fundación Comunidad Valenciana Observatorio del Cambio Climático, Fundación Las Naves, Fundación Policía Local Valencia, Fundación Pacto por el Empleo de la Ciutat de Valencia, Fundación Turismo Valencia, entidad pública empresarial (Palacio de Congresos) y sociedades mercantiles (Aumsa, EMT y Mercavalencia)-.

Fernando Giner se plantea abandonar la mesa de trabajo al considerar que empieza «ya viciada»

Ciudadanos fue más allá y ya se plantean abandonar la comisión de investigación al considerar que nace «viciada» porque Grezzi es «juez y parte» y «se oculta» información a la oposición. Giner criticó que se tienen que enterar por los medios de comunicación de los asuntos del consejo, y aseguró que Compromís y su «salvavidas», el PSPV, «se obstinan en no informar a la oposición, una postura que demuestra muy poco respeto a los valencianos».

Giner exigió conocer «cómo piensa tapar el alcalde, Joan Ribó, un agujero de cuatro millones de dinero público» y recordó que su grupo se ha opuesto a que Grezzi forme parte de la comisión. «No puede ser juez y parte, no puede interrogar a sus propios directivos», censuró. Giner exigió que la EMT sea intervenida por parte del Consistorio ya que, dijo, «no podemos fiarnos de un organismo público al que se le pierden 4 millones de euros y tarda un mes en darse cuenta».

Mientras, dentro de la EMT continúa la investigación para descubrir cómo pudo salir el dinero de una de las cuentas de la empresa sin que ninguno de los directivos por encima de la despedida advirtiera ocho transferencias a dos clientes del Bank of China antes de que el Caixabank avisara a la entidad. Tal como ha podido saber este diario, el pasado mes de septiembre la EMT pidió a Telefónica, operadora de los servidores informáticos con los que trabajan en Correo Viejo, un análisis de la seguridad informática de la empresa.

Ese documento está siendo preparado de manera remota desde Madrid por expertos de la compañía. Aún no se tienen resultados, que se prevé que tarden aún «días o semanas», tal como ha podido saber este diario, en arrojar luz sobre si al final hubo o no ataque informático a la empresa, dado que el viernes 27 Grezzi dijo que se habían pirateado cuentas de correo y desde entonces ha repetido en varias ocasiones que todo fue obra de la directiva despedida, sin que las cuentas se vieran afectadas.