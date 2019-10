El mismo juzgado que investiga el fraude en Imelsa verá el de la EMT EFE El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia mantiene abierta una decena de piezas separadas del supuesto fraude continuado en la empresa pública de la Diputación de Valencia desde hace casi cuatro años EFE Valencia Jueves, 3 octubre 2019, 13:08

El mismo juzgado que investiga el conocido como caso Imelsa, sobre un supuesto fraude continuado en la empresa pública de la Diputación de Valencia, será el encargado de ver la causa sobre el supuesto desvío de cuatro millones de euros en la Empresa Municipal de Transporte de Valencia (EMT).

Según fuentes municipales, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que mantiene abierta una decena de piezas separadas del caso Imelsa desde hace casi cuatro años, será el responsable de estudiar la información aportada por los gestores de la EMT a la Policía Nacional sobre el referido fraude.

El fraude de 4 millones de euros denunciado por la EMT de Valencia se habría cometido falsificando las firmas de los dos apoderados de la empresa para ordenar ocho transferencias con destino a la cuenta de un banco en China, en concreto Hong Kong.

Por lo que se ha podido determinar hasta ahora, solo una empleada está implicada en este fraude y ha sido despedida recientemente por «incumplimiento grave y culpable» al no custodiar información sensible como las firmas del director gerente, Josep Enric García Alemany, y de la responsable del área de Gestión, María Gallón, y sus DNI y no informar a sus superiores, como era su deber, así como no poner en marcha el protocolo para ordenar esos pagos.

Las transferencias, para las que se suplantó la identidad y direcciones de correos electrónicos -entre ellos el del concejal Giuseppe Grezzi como presidente de la empresa municipal-, se ordenaron desde una cuenta de la EMT en CaixaBank, que funciona con un protocolo de firma mancomunada electrónica de los dos apoderados, según han informado recientemente fuentes del Consistorio.