Los auditores independientes llevan dos años alertando de la falta de seguridad en la EMT contra ataques informáticos

Sede de EMT. / EFE El PP estudia impugnar el consejo de administración y pide la dimisión de Grezzi mientras Cs exige que el Consistorio intervenga económicamente la empresa ÁLEX SERRANO Miércoles, 2 octubre 2019, 13:13

PP y Ciudadanos continúan preparándose para el consejo de administración de esta tarde en la EMT, que se adivina agitado. La portavoz popular, María José Catalá, ha señalado que estudian impugnar la convocatoria del consejo por falta de información en ocho de los diez puntos del orden del día mientras que el de Ciudadanos, Fernando Giner, ha ido más allá al exigir al Consistorio que intervenga económica y financieramente la EMT hasta aclarar lo que ha ocurrido con fraude que ha terminado con cuatro millones de euros de dinero público en China y que, por el momento, únicamente ha supuesto el despido de una directiva, la jefa de administración, con hasta tres supervisores directos.

Todo esto ocurre el mismo día en que el PP ha explicado que no sólo la auditoría independiente alertó el pasado año de la falta de un Plan de Contingencias Informáticas, sino que también lo hizo en 2017. La auditoría de Ernest & Young indicaba que la falta de un plan de estas características provocaba que la entidad «no está totalmente protegida del riesgo de pérdida de información».

Catalá ha criticado duramente que en el orden del día del consejo estén incluidos puntos sobre nombramientos de altos directivos: el director-gerente y el director adjunto, que serán blindados en sus actuales puestos. «Es una burla. En una empresa privada el gerente ya estaría cesado y no una persona con 35 años en la empresa y a la que no se le ha dado la opción de defenderse«, ha indicado Catalá, que también ha señalado que van a solicitar un pleno junto a Cs y Vox con la participación del alcalde, un informe a la Intervención General sobre la correcta utilización de protocolos en las órdenes de pago porque pensamos que no se ha actuado diligentemente al no haber un gasto suficientemente demostrado y una auditoría independiente de la seguridad de los servicios informáticos tanto del Ayuntamiento como de la EMT». El PP, además, solicitará el cese del presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi: «Es una persona que no ha acreditado suficiente diligencia para gestionar fondos públicos».

Ciudadanos, por su parte, ha criticado la falta de rigor y control en el manejo del dinero. Por eso, Giner ha exigido que sea el Ayuntamiento, «a través de los organismos centrales, quien intervenga la totalidad de la actividad económico-financiera de la empresa, de tal manera que todos los pagos y cobros que realice la entidad sigan los mismos procedimientos y la misma fiscalización de la gestión del presupuesto municipal». Tanto él como el concejal Narciso Estellés han denunciado la falta de control en la EMT.