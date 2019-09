Ribo sólo justifica una comisión de investigación en el Comité de Administración de la EMT No se contemplan mejorar los sistemas de seguridad pese a reconocer que se saltaron el protocolo MAR GUADALAJARA Valencia Lunes, 30 septiembre 2019, 13:59

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha querido dejar claro ante la demanda de una comisión de investigación sobre el fraude de la EMT, que se plantea hacerla en el Consejo de Administración de la EMT y justifica que se trata de una cuestión que está siendo investigada por la policía, pide cautela y asegura que en ningún caso se trata de un tema de corrupción.

«Estamos planteandonos hacer en el mismo consejo de administración de la EMT hacer una comisión para que se tengan toda la información y los datos al respecto, pero creemos que teniendo en cuenta que es un tema que está bajo investigación policial queremos ser cautos y no desvelar determinados asuntos», ha reiterado el alcalde a la salida de la la Junta Local de Seguridad, junto al delegado de gobierno, Juan Carlos Fulgencio.

Ribó ha reconocido este lunes que fallaron los protocolos de seguridad. Sin embargo los considera suficientes y no se contempla realizar ningún cambio ni mejorarlos. «Había protocolos de seguridad pero se saltaron todos ellos, es una cuestión clarísima», ha señalado explicando que «habían firmas electrónica de dos personas, del gerente y de la directora administrativa y ninguno de estos controles se hizo». A pesar de ello, ha repetido en varias ocasiones que «el protocolo es suficiente, no hay motivo para cambiarlo, ha habido un falseamiento claro tanto por no seguir el protocolo como un falseamiento claro de estas firmas».

Ante la pregunta de los medios de comunicación, el delegado del gobierno también se ha pronunciado sobre el asunto en el mismo sentido: se reconoce que se saltaron los protocolos pero insistiendo en que son suficientes. «Entendemos que inicialmente el protocolo debería de haber funcionado y es suficiente pero que de alguna manera se ha saltado, tenemos que comprobar por qué se ha saltado», ha dicho Fulgencio quien asimismo ha pedido «prudencia» ya que mientras no haya conclusiones policiales, el Ayuntamiento no se va a pronunciar.