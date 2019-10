Joan Ribó niega un problema de seguridad en la EMT de Valencia Joan Ribó. / irene marsilla Preocupa saber qué protocolos han fallado y si hay que revisarlos MAR GUADALAJARA Valencia Martes, 1 octubre 2019, 10:29

Otra cuestión que preocupa es saber qué protocolos han fallado en la seguridad de la EMT de Valencia y si hay que revisarlos. El primer edil tiene claras dos cosas: uno, que evidentemente algo no ha funcionado como debía y dos, que pese a ello no hay que modificar nada. El alcalde dijo que «por supuesto» que hay que revisarlo pero dijo acto seguido que «se han saltado absolutamente todos los protocolos de seguridad». «Tenía la firma mancomunada de dos personas, el gerente y la directora administrativa. Ninguno de estos dos controles se hizo, se los saltó», comentó el alcalde respecto a la realización de las transferencias del dinero defraudado.

Así, sobre si está previsto modificar ese protocolo, Ribó dijo que no y que «el problema no es modificarlo». «Este protocolo es suficiente. De entrada, no tenemos ningún motivo. Lo que ha habido ha sido una falsificación muy clara de unas firmas y no de seguir el protocolo correspondiente», dijo el alcalde, aunque señaló que «es pronto para hablar de esto» porque «se tiene que ver qué ha pasado» y «cómo se ha hecho». El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, comentó también que el protocolo «debería haber funcionado pero no se ha cumplido». «Tenemos que comprobar por qué se ha saltado ese protocolo de seguridad y cuáles son las implicaciones», explicó Fulgencio, que defendió que la policía no dé información sobre la investigación: «Mientras no haya un pronunciamiento o una conclusión policial, no se comunicará al Ayuntamiento, con el que estamos colaborando directísimamente. Se dará cuenta a la autoridad judicial de aquellas responsabilidades que hubiera».