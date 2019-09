Expertos en Derecho creen difícil poder recuperar el dinero estafado a la EMT de Valencia Autobuses de la EMT, circulando por la calle de la Paz de Valencia. / damián torres PP y Ciudadanos exigen que se abra una comisión de investigación y la formación naranja pedirá acceso a los protocolos de la empresa pública L. S. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:29

valencia. Los delitos cibernéticos van a la misma velocidad que la tecnología. Buena prueba de ello es la presunta estafa que ha sufrido la empresa pública de la EMT con el pago de 4 millones de euros a una cuenta de Bank of China en Hong Kong y que ha terminado con el despido de la jefa de administración.

Expertos en Derecho consultados afirman que será complicado recuperar el dinero. «Estamos ante una situación de delincuencia tecnológica. Seguir el dinero es casi imposible», explica José Domingo Monforte, socio director de Domingo Monforte Abogados Asociados. Argumenta que España cuenta con una buena Policía Científica «pero falta dotarlos de más medios materiales y humanos».

Cabe recordar que presuntamente unos estafadores suplantaron correos electrónicos de altos directivos, incluido el del concejal Giuseppe Grezzi, para pedir a una responsable de administración que hiciera ocho transferencias. Según Domingo Monforte, «la fuga de dinero suele ser rápida. El dinero estará muy fraccionado y las transferencias son inmediatas». Detalla que en muchos casos «lograr el bloqueo es difícil y requiere de ayuda internacional».

Este abogado detalla que el verdadero éxito «sería recuperarlo, pero habrán borrado las huellas». Afirma que en el despacho han llevado varios casos sobre derecho tecnológico. Añade que «no hay una legislación única del fraude. Se requiere un Derecho Penal Transfronterizo».

Otro experto docente consultado afirma que podría tratarse de un caso de 'phishing' «dirigido a una persona, en lugar de a un grupo, en este caso a la empleada que lleva los pagos que tiene orden del máximo superior, es decir, del Chief Executive Officer (CEO) para hacer unas transferencias. El dinero es difícil de recuperar porque es poco probable que siga en la misma cuenta».

Si se concluye que no ha habido dolo de la empleada, los expertos detallan que habrá que ver la responsabilidad administrativa, si ha habido o no imprudencia en los mecanismos de seguridad y ven menos probable la vía penal. También la responsabilidad de la Administración por la falta o no de control.

El experto docente añade que es una estafa de 'phishing' muy elaborada, «porque sabían a qué persona dirigirse que tuviera acceso a hacer pagos; enviaron correos suplantando identidades e hicieron llamadas y conocían los protocolos. Hay que ver el grado de engaño». Y explica que, después de este caso, «es conveniente que las empresas se pongan al día en protocolos de 'phishing'».

Falta de transparencia

Tanto PP como Ciudadanos anunciaron ayer que exigirán una comisión de investigación. La portavoz popular, María José Catalá, indicó que es urgente «conocer qué mecanismos de control del gasto del dinero público han fallado. Es evidente que la supervisión de los responsables políticos ha fracasado». Añadió que ha habido «ocultación a la oposición porque lo conocían el lunes y no lo llevaron ni a pleno». Critica la falta de transparencia e indica que exige que «se garantice el pago de las nóminas y el funcionamiento de la EMT».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, calificó de «extremadamente grave» la desaparición de cuatro millones» y exigió depurar responsabilidades políticas. El edil de Ciudadanos y miembro del consejo de administración de la EMT, Narciso Estellés, añadió que «queremos saber los protocolos de la empresa y de la cadena de mando existente por encima de la trabajadora despedida y por qué cargos pasan los controles hasta su ejecución. También los detalles curriculares del organigrama directivo vigente».