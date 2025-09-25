El rector de la Universidad Católica de Valencia advierte que la inteligencia artificial dificulta el aprendizaje de los alumnos En la apertura de curso de la UCV, el arzobispo hace un llamamiento a favor de la libertad religiosa

Juan Sanchis Valencia Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:20

Estos días se celebran los actos de apertura de curso en las distintas universidades. Este jueves le ha tocado a la Universidad Católica de Valencia (UCV) en un acto que ha estado presidido por el arzobispo de Valencia y Gran Canciller del centro académico, Enrique Benavent.

Tras la lectura de la memoria a cargo del secretario general, Ignacio Orrico, y la lección magistral, que ha pronunciado la profesora de la Facultad de Psicología Marga Cañadas, directora del Centro de Atención Temprana y Educación Infantil L'Alqueria de la UCV, ha intervenido el rector de la universidad, José Manuel Pagán.

Durante su intervención, Pagán ha abordado el tema de la inteligencia artificial y la educación, una cuestión que está muy de moda en los ámbitos educativos y fuera de ellos. José Manuel Pagán, que ha asegurado no ser un tecnofóbico, ha puesto varios peros a esta tecnología.

En opinión del rector de la Católica, la inteligencia artificial dificulta el aprendizaje de los alumnos. Ha señalado que favorece la ley del mínimo esfuerzo y la pereza mental en el universitario. En este sentido, ha llamado la atención sobre los riesgos de su «uso descontrolado» en edades tempranas algo que dificulta el aprendizaje.

Pagán ha señalado que no cree en la neutralidad de las herramientas, especialmente de las digitales porque se deben a intereses que en muchos casos son económicos.

El rector ha señalado que los jóvenes son la esperanza y por eso hay que esmerarse en su formación. Pagán ha apostado por un concepto de la vida como drama en el que la persona es libre y puede elegir, no está determinada. «El drama introduce la posibilidad de la esperanza, se abre a un espacio nuevo», ha explicado y ha añadido que «los jóvenes tienen que discernir y decidir» y ha remarcado que la misión de la universidad es ayudarles en este discernimiento. Además, ha afirmado que los universitarios tienen que ser parte de una vida intelectual que «les exige esfuerzo y por eso les cuesta».

En ese sentido, el rector ha afirmado que a los jóvenes de hoy les cuesta «cultivar la vida intelectual» porque, para ello, es necesario «acudir a lo que no resulta evidente ni se muestra de inmediato a los ojos, lo que les resulta extraño», y porque «exige un esfuerzo para el que muchas veces no les hemos entrenado».

«No soy un tecnófobo, en absoluto; pero existen riesgos en el uso descontrolado de la IA a una edad temprana, cuando la persona está en formación, impidiendo el desarrollo de determinadas capacidades: un estudio reciente del MIT indicaba que el uso de ChatGPT provocaba una disminución de la actividad cerebral. Esto no debe resultarnos sorprendente, toda vez que cada uno de nosotros hemos experimentado como la tecnología digital cambia la forma en que vivimos y nos comunicamos y, de igual forma, acaba alterando nuestro cerebro», ha aducido el rector.

En el acto ha intervenido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez. y ha cerrado la apertura el Gran Canciller de la UCV, Enrique Benavent, que ha hecho un llamamiento a favor de la libertad religiosa, que es un «derecho», ha explicado el prelado, que ha puntualizado que vivimos en una sociedad multicultural e interreligiosa en la que hay que aprender a convivir. Benavent ha llamado la atención sobre los aspectos que ponen en riesgo este derecho.

En su intervención, Benavent ha insistido en que «criminalizar a una persona por el hecho de pertenecer a un determinado colectivo, sea el que sea, es una inmoralidad. Desde nuestra universidad, con nuestras facultades de Teología y Filosofía, debemos denunciar ciertas actitudes y comportamientos que se fomentan a veces desde poderes públicos. Cada persona, y eso forma parte de la revelación cristiana, es responsable de sus actos».

De igual modo, Benavent que querido apuntar «algunas líneas que deben definir al futuro de la Universidad Católica de Valencia» y en las que se debe «seguir profundizando». En primer lugar, ha indicado que la UCV debe «continuar afianzando» su relación con la sociedad: «Nuestra universidad es ya una institución plenamente reconocida, reconocible, consolidada y aceptada en esta sociedad, que debe recibir el efecto benéfico de su presencia en ella».

En relación con ese objetivo, el arzobispo valentino ha recordado que «la UCV ha sabido reaccionar ante los problemas que ha vivido la sociedad valenciana -como sucedió después de la dana-, a través de una presencia visible con la que hemos intentado estar al lado de los que sufrían».

La UCV vive «un proceso de constante renovación, pues una universidad que no se renueva acaba languideciendo. Debemos seguir siendo una universidad que pone como centro de su acción a las personas, en su acción social, en su investigación; una universidad que ilumina sobre los problemas éticos y sociales que está viviendo la sociedad; una universidad, en definitiva, que tampoco renuncia a plantear la cuestión del sentido y no quiere caer en la inmediatez de lo pragmático».

«Hemos de ser también una universidad que ofrece a los alumnos la posibilidad de integrarse en la vida de la Iglesia a través de los servicios de pastoral y de las capellanías. Hemos visto la cantidad de alumnos que han participado en el jubileo de los jóvenes este verano en Roma. Todos estos, en definitiva, son aspectos de la formación de los estudiantes que debemos cuidar, caminos ya iniciados en los que debemos profundizar», ha subrayado.

En el acto también han estado presentes la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, el de la Miguel Hernández de Elche, Juan José Ruiz, el de la Cardenal Herrera-CEU, Higinio Marín, y la de la Internacional de Valencia, Eva Ruiz.

Universidad Católica de Valencia