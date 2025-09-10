Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes reparte tres premios de 52.579,02 euros

Contra el uso de la IA en la docencia universitaria (y 2)

La Universidad debe aspirar a que los estudiantes asimilen con solidez las bases de su disciplina y afiancen hábitos de trabajo y pensamiento riguroso

JUAN MARTÍNEZ OTERO*

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:07

En el artículo anterior expuse cinco argumentos por los que considero que el uso de la 'inteligencia' artificial (IA) debería excluirse de la docencia universitaria. ... En el presente artículo salgo al paso de algunos lugares comunes con los que suele justificar la utilización de estas herramientas en el ámbito académico, explicando por qué me parecen equivocados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  2. 2

    La maraña judicial del excomisionado José María Ángel
  3. 3 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  4. 4

    El aviso por carta de Mazón a Sánchez: Si se repiten las lluvias torrenciales, los daños pueden ser mayores
  5. 5

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  6. 6 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  7. 7

    «Vinival es una gran oportunidad de hacer algo único para Valencia. Y todo lo que es único ayuda a crear vínculos»
  8. 8 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  9. 9

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  10. 10 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Contra el uso de la IA en la docencia universitaria (y 2)