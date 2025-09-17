Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la apertura de curso. R. V.

El arzobispo, en la apertura de curso de la Facultad de Teología: «La libertad religiosa debe ser un derecho fundamental»

José Manuel Pagán aboga por «una fidelidad creativa, que no es obstinación ni inmovilismo, sino apertura y creatividad sostenidas por una raíz»

R. V.

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:12

La Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia (UCV) ha celebrado su acto de apertura de curso en Trinitarios, tras la eucaristía ... que ha presidido en la capilla de la misma sede el arzobispo Enrique Benavent, gran canciller de la UCV. En su intervención en el acto académico, Benavent ha subrayado que «no se debe valorar la libertad religiosa como un derecho secundario, sino como un derecho fundamental».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  4. 4

    El restaurante que se comió un cine: así es por dentro Alegal, la apertura más esperada (y espectacular) de Valencia
  5. 5 Más obras por la dana obligan a cortar la A-7 desde el próximo viernes
  6. 6

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia
  7. 7

    Las mujeres empresarias ya no llevan traje (y lo han demostrado)
  8. 8

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  9. 9

    Sectores de la patronal unen fuerzas para crear una candidatura alternativa a la de Salvador Navarro
  10. 10 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El arzobispo, en la apertura de curso de la Facultad de Teología: «La libertad religiosa debe ser un derecho fundamental»

El arzobispo, en la apertura de curso de la Facultad de Teología: «La libertad religiosa debe ser un derecho fundamental»