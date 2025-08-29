Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Valencia alcanza máximos históricos en el precio de la vivienda tanto en la compra como en el alquiler
El profesor Francisco José Carballo. LP

El profesor de la UCV Francisco Javier Carballo Fernández, nuevo prior provincial de los Dominicos

El religioso asume también el cargo de vice gran canciller de la Facultad de Teología

R. V.

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:25

El dominico Francisco Javier Carballo Fernández, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de la Universidad Católica de Valencia (UCV), es el nuevo prior provincial de la Orden y asumirá también el cargo de vice gran canciller de la Facultad.

El sacerdote asturiano, de 58 años, ha sido elegido en el Capítulo Provincial de la Orden de Predicadores, celebrado recientemente en Caleruega. Hasta este momento, Carballo Fernández ha sido prior del Real Convento de Predicadores de Valencia y consejero de la Provincia de Hispania. Es presidente del Patronato de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) -proyecto de Familia Dominicana que agrupa cerca de 40 colegios- y director de O_LUMEN, espacio de encuentro entre arte contemporáneo y fe.

Juan José de León Lastra, que fue prior provincial suyo, destaca que es «un dominico que recoge en su ser lo esencial de la Orden: inquieto en la dimensión intelectual, apasionado por la docencia y con gran sensibilidad hacia la relación entre fe y arte. Ha sabido transmitir el carisma dominicano como formador y hermano cercano y los frailes han reconocido en él desde joven una gran capacidad para el gobierno».

Francisco Javier Carballo Fernández ingresó en los Dominicos en 1984 y realizó su profesión solemne en 1990. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo la licenciatura en Filosofía, es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid y en Ciencias Eclesiásticas por la Facultad de San Esteban, en Salamanca.

Ha ejercido importantes responsabilidades en su Orden: entre 2006 y 2015 fue prior provincial de la Provincia de España de los dominicos y presidente del Consejo Nacional de Familia Dominicana de España. De 1998 a 2006 fue prior y párroco de la parroquia del Santo Cristo del Olivar, en Madrid, y arcipreste de zona. Desde 2002 fue profesor en la Facultad de Teología de San Esteban (Salamanca) y en la Escuela de Teología en Internet, así como director de la revista teológica Ciencia Tomista (2004-2006). Además, ha sido presidente de la Facultad de Teología de San Esteban, director del prenoviciado y coordinador de la Cátedra de las Tres Religiones de la Universidad de Valencia.

Experto en la obra del filósofo Manuel García Morente y melómano confeso, es autor de diversos libros y numerosos artículos sobre filosofía de la religión, espiritualidad cristiana y dominicana, y educación. Entre sus obras destacan Experiencia religiosa y pluralismo religioso, El Dios que viene y su más reciente publicación, Seducidos por la sabiduría. Vivir honestamente, estudiar y enseñar.

