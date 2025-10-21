La reconstrucción del by-pass obliga a más cortes nocturnos a partir de hoy Transportes ultima la recuperación del trazado definitivo de la autovía A-7 tras la dana

Paco Moreno Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 13:36 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da un último impulso a las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el Barranco del Gallego Y del Poyo, a la altura del km 336,850 de la A-7, a causa de los acontecimientos catastróficos ocurridos con motivo de las intensas lluvias del 29 de octubre de 2024.

A fecha de hoy, la reconstrucción de las estructuras se encuentra muy avanzada de forma que en breve podrá restituirse el tráfico por el trazado original. Para ello, es necesario realizar una serie de trabajos que permitan desconectar las calzadas del desvío actual y devolver el tráfico a las calzadas originales.

Los trabajos a realizar, como la restitución de la mediana, sistemas de contención, drenaje longitudinal y transversal, pavimentación y señalización, no pueden ser ejecutados en su totalidad con tráfico activo, por lo que se requiere realizar una serie de cortes nocturnos totales de las calzadas de la A-7 entre las 22:00 horas de la noche y las 6:00 horas de la mañana.

Así, se restituirá en primer lugar la calzada sentido Alicante y en segundo lugar la de sentido Barcelona. Para ello, se plantean las siguientes fases de trabajo y afectaciones al tráfico:

• Noches del 21 al 23 de octubre:

o Corte completo de la calzada sentido Alicante para pavimentación de los entronques y señalización. En esta fase se restituirá la calzada primitiva estrechando los carriles con pintura amarilla, con ancho de arcén exterior de 1m, carriles de 3,25 m en el derecho y central y 3,00 m en el carril izquierdo. Esto permitirá disponer de un carril de trabajo junto a la mediana para terminar de ejecutar el caz y la barrera New Jersey de hormigón.

o Corte parcial de la calzada sentido Barcelona, carril interior, para adaptación de sistemas de contención en la mediana.

• Noches del 3 al 7 de noviembre:

o Cortes completos en ambos sentidos (no coincidentes) para extendido de aglomerado. La calzada sentido Alicante (noche del 3 al 4) quedará completamente finalizada y con pintura definitiva. La calzada sentida Barcelona (noches del 4 al 7) quedará señalizada con pintura de obra dado que por ella tendrán que acceder los camiones que transporten los materiales procedentes de la demolición del desvío.

La ejecución de las obras de conexión requerirá, como se ha indicado, el corte del tramo sur del Bypass, entre el nudo de Silla y el enlace con la autovía A-3. Para ello, los desvíos previstos son los siguientes:

• Tráfico de largo y medio recorrido: Se señalizará como itinerario alternativo el constituido por las autovías V-31 y la V-30.

• Tráfico interior generado en el tramo sur del Bypass: Se señalizará como itinerario alternativo el integrado por las autovías A-3, CV410 y CV-36.

En este contexto, conviene recordar que, previamente, se había procedido a la construcción de un desvío provisional de la autovía A-7 en ese punto, que lleva en servicio desde el 14 de noviembre de 2024, y que ha permitido mantener el tráfico de esta autovía y su conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet.