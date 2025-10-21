Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Luz verde a la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: la Comisión de Patrimonio da su visto bueno
Itinerario provisional en el by-pass en Quart de Poblet. EFE

La reconstrucción del by-pass obliga a más cortes nocturnos a partir de hoy

Transportes ultima la recuperación del trazado definitivo de la autovía A-7 tras la dana

Paco Moreno

Paco Moreno

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:36

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible da un último impulso a las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el Barranco del Gallego Y del Poyo, a la altura del km 336,850 de la A-7, a causa de los acontecimientos catastróficos ocurridos con motivo de las intensas lluvias del 29 de octubre de 2024.

A fecha de hoy, la reconstrucción de las estructuras se encuentra muy avanzada de forma que en breve podrá restituirse el tráfico por el trazado original. Para ello, es necesario realizar una serie de trabajos que permitan desconectar las calzadas del desvío actual y devolver el tráfico a las calzadas originales.

Los trabajos a realizar, como la restitución de la mediana, sistemas de contención, drenaje longitudinal y transversal, pavimentación y señalización, no pueden ser ejecutados en su totalidad con tráfico activo, por lo que se requiere realizar una serie de cortes nocturnos totales de las calzadas de la A-7 entre las 22:00 horas de la noche y las 6:00 horas de la mañana.

Así, se restituirá en primer lugar la calzada sentido Alicante y en segundo lugar la de sentido Barcelona. Para ello, se plantean las siguientes fases de trabajo y afectaciones al tráfico:

• Noches del 21 al 23 de octubre:

o Corte completo de la calzada sentido Alicante para pavimentación de los entronques y señalización. En esta fase se restituirá la calzada primitiva estrechando los carriles con pintura amarilla, con ancho de arcén exterior de 1m, carriles de 3,25 m en el derecho y central y 3,00 m en el carril izquierdo. Esto permitirá disponer de un carril de trabajo junto a la mediana para terminar de ejecutar el caz y la barrera New Jersey de hormigón.

o Corte parcial de la calzada sentido Barcelona, carril interior, para adaptación de sistemas de contención en la mediana.

• Noches del 3 al 7 de noviembre:

o Cortes completos en ambos sentidos (no coincidentes) para extendido de aglomerado. La calzada sentido Alicante (noche del 3 al 4) quedará completamente finalizada y con pintura definitiva. La calzada sentida Barcelona (noches del 4 al 7) quedará señalizada con pintura de obra dado que por ella tendrán que acceder los camiones que transporten los materiales procedentes de la demolición del desvío.

La ejecución de las obras de conexión requerirá, como se ha indicado, el corte del tramo sur del Bypass, entre el nudo de Silla y el enlace con la autovía A-3. Para ello, los desvíos previstos son los siguientes:

• Tráfico de largo y medio recorrido: Se señalizará como itinerario alternativo el constituido por las autovías V-31 y la V-30.

• Tráfico interior generado en el tramo sur del Bypass: Se señalizará como itinerario alternativo el integrado por las autovías A-3, CV410 y CV-36.

En este contexto, conviene recordar que, previamente, se había procedido a la construcción de un desvío provisional de la autovía A-7 en ese punto, que lleva en servicio desde el 14 de noviembre de 2024, y que ha permitido mantener el tráfico de esta autovía y su conexión con la A-3 a la altura de Quart de Poblet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  4. 4

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  5. 5 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  10. 10 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La reconstrucción del by-pass obliga a más cortes nocturnos a partir de hoy

La reconstrucción del by-pass obliga a más cortes nocturnos a partir de hoy